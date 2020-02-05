Okullar açıldı, CTE hala mazeret atama sonuçlarını açıklamadı
|05 Şubat 2020 14:05
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2020 yılı içerisinde müdür ünvanlı personelin atanma takvimine göre, 25-29 kasım 2019 tarihleri arasında alınan başvuruların 17 Ocak tarihinde açıklaması gerekiyordu.
Ancak bugün itibariyle sonuçlar hala açıklanmamıştır.
Ayrıca, atanma takviminde yer alan muhtemel tarihin üzerinden 15 gün geçmesine rağmen herhangi bir açıklama da yapılmamıştır
Aradan geçen süreye rağmen sonuçların açıklanmamış olması, okulların da açılması nedeniyle, başvuran adayları mağdur eder duruma getirmiştir.
Başvuru yapan personel, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'den acilen sonuçların açıklanmasını talep etmektedir.
CTE personelinin memurlar.net forumundaki paylaşımlarını görmek için tıklayınız.
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