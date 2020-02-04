FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 54 gözaltı
Örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 54 zanlıdan 48'i yakalandı
|04 Şubat 2020 16:11
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Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 54 zanlıdan 48'i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 54 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde zanlıların adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla 48 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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