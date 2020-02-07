AYM'den, memurların, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenliğe geçişine dair karar
|07 Şubat 2020 11:16
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2012 yılına diğer kurumlardan Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına kurumlar arası geçiş, hizmet günü üstünlüğüne göre yapılmaktaydı. Bu uygulama, dönemin Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından atamalara bir gün kala kaldırıldı.
Devamında Danıştay'a 20 kadar mahkeme açıldı. Davaların hepsi uzun süre bekletildi ve 2018~2019 yılında, 2015 yılında yapılan yönetmelik değişikliği bahane edilerek, karar verilmesine yer olmadığı kararıyla, açılan davalar reddedildi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da bu kararı onadı.
Dava sahiplerinden biri, konuyu Anayasa Mahkemesine taşıdı. Anayasa Mahkemesi, kararını bir süre önce verdi. Anayasa Mahkemesi, hak ihlali oluşturduğu iddia edilen konunun bireysel başvuru kapsamına girmediği gerekçesiyle, başvurunun kabul edilemez olduğuna karar verdi.
Danıştay'ın ve Anayasa Mahkemesinin kararı sonrasında, hizmet puanı üstünlüğüne göre geçiş yapmayı talep eden adaylar, siyasetin alacağı bir kararla, 2012 yılında iptal edilen düzenlemenin geri getirilmesini talep ediyor.
İŞTE DANIŞTAY VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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