Erdoğan, Merkel ile 'Suriye ve Libya'yı görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
|04 Şubat 2020 16:41
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Suriye ve Libya'daki son gelişmeler ele alındı.Erdoğan: Öfke ile kalkan zararla oturur Erdoğan'ın coronavirüs tedbiri... Her sabah bir kaşık 'dut pekmezi'
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 4, 2020
İki liderin görüşmesinde, Suriye ve Libyadaki son gelişmeler ele alındı. https://t.co/YG5ZFSFt5n pic.twitter.com/02OK552jif
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