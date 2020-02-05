1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Engelli öğretmen alımındaki yeni uygulamaya tepki var!

Engelli öğretmen alımında, daha önce EKPSS puanıyla memurluğa atanmış olanlara, öğretmenlik için başvuru hakkı verilmesi, adayların tepkisine neden oldu.
 05 Şubat 2020 09:02
Yazdır
Engelli öğretmen alımındaki yeni uygulamaya tepki var!

750 engelli öğretmen alımında başvurular alınmaya başladı. MEB'in açıkladığı takvime göre, adaylar 7 Şubat 2020 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Diğer taraftan, MEB, bu alım sürecinde yeni bir kural uygulamaktadır.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik'in 14. maddesinde "Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS ve kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar daha sonra yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla başvuru yapamaz." hükmü yer almaktadır.

MEB, bu hükme dayanarak daha önce EKPSS ile atanmış olan adaylara, aynı düzeydeki EKPSS puanlarıyla tercih hakkı vermemektedir.

Diğer taraftan, EKPSS sınavında, öğretmenlik için ayrı bir sınav yapılmamış olup, sınav puan kağıdında tek bir sonuç puanı (P3) yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının, yönetmelikte yer alan "aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanıyla... başvuru yapamaz" kuralı gereğince, bu dönemdeki uygulamayı değiştirdiği belirtilmektedir.

Ancak adaylar, bu kuralın 2019 yılındaki öğretmen alımlarında uygulanmadığını belirtmekte ve eski uygulamaya güvenerek memuriyeti tercih edenlerin mağdur edildiğini belirtmektedir.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
750 engelli öğretmen alımı için başvurular başladı
04 Şubat 2020 09:32		 Karabağlar Belediyesi, 50 zabıta memuru alımını bekletiyor
31 Ocak 2020 11:00
MEB, 750 engelli öğretmen alacak
30 Ocak 2020 11:24		 İcra müdür yardımcılığında, aynı sayıda doğru cevap sayısına neden farklı puan geldi?
29 Ocak 2020 16:42
OGM, 1.146 sözleşmeli personel alımında tebligatları yapmaya başladı
29 Ocak 2020 15:21		 3 yıl boyunca dışardan uzman erbaş alımı olmayacak
29 Ocak 2020 00:01
OGM, yerleşen 1.146 adayı daha fazla bekletmemeli!
28 Ocak 2020 00:02		 Diyanet, öğretmen alımında sözlü sınav yerlerini açıkladı
27 Ocak 2020 16:57
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözlü sınav sonuçlarını sıralı liste şeklinde açıklayamadı
27 Ocak 2020 12:22		 Tarım Bakanı'ndan personel alım açıklaması
24 Ocak 2020 10:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:53 - Erzurum'da 2 bin 500 yıllık 'Taş Baba' heykeli bulundu09:40 - YKS başvuru kılavuzu yayımlandı09:38 - Geri kazanım katılım payında beyanname yükümlülüğü esasları belli oldu09:37 - Güne başlarken döviz fiyatları09:31 - Üç kamu bankası son çeyrekte kar rekoru kırdı09:31 - Erzurum'da yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı09:28 - Havalimanında termal kamera kontrolü devam ediyor09:20 - 40 yıldır doktora gitmeyen muhtara Sağlık Bakanlığı'ndan ödül09:16 - Bakan Murat Kurum: Topyekün seferberlik şart!09:14 - Ankara Valiliği uyardı... Dışarı çıkacaklar dikkat!
09:06 - Çin'de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 491'e yükseldi09:06 - Trabzonspor Başkanı: Ülkemiz adına utanç verici bir durum09:02 - Engelli öğretmen alımındaki yeni uygulamaya tepki var!09:00 - Gıda analiz ücreti düşüyor... Vatandaş test yaptırabilecek08:58 - CHP'den olay yaratacak CNN Türk kararı08:47 - İşsiz gençten iş ilanı: İş aramaktan yoruldum iş varsa siz arayın08:45 - Kılıçdaroğlu'nun avukatı 54 FETÖ'cüyle görüşmüş08:37 - Bekçilerle geçirilen bir gece
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TBMM'de 6.3 milyonluk yolsuzluğa soruşturma
YÖK, lisans bölümlerinde isim çalışmasını sonuçlandırıyor!
Belediye aracıyla 4 bin 813 sefer 4 milyon km
Gamze Özçelik evini sattı, Afrika'da su kuyusu açtırdı
YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
İthal çekirdekte koronavirüs spekülasyonu
ABD'de bir ilk, Türk emniyet müdürü atandı
Coronavirus eşyadan da bulaşıyor
Annesini bıçaklayan üniversiteli kız balkondan atladı
Erdoğan: Rejim için sonuçları olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uykusuzluk 4
Metebolik sendrom 1
utanmak 3
camekan 2
Jose Mourinho 1
dizi önermek 3
anadolu efes 3
Huzur veren şeyler 4
Deprem kıyametin alıştırmasıdır 1
03.02.2020 idlib'te 4 askerimizin şehit olması 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 16 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 5 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Niksar Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam