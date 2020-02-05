Engelli öğretmen alımındaki yeni uygulamaya tepki var!

750 engelli öğretmen alımında başvurular alınmaya başladı. MEB'in açıkladığı takvime göre, adaylar 7 Şubat 2020 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Diğer taraftan, MEB, bu alım sürecinde yeni bir kural uygulamaktadır.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik'in 14. maddesinde "Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS ve kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar daha sonra yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla başvuru yapamaz." hükmü yer almaktadır.

MEB, bu hükme dayanarak daha önce EKPSS ile atanmış olan adaylara, aynı düzeydeki EKPSS puanlarıyla tercih hakkı vermemektedir.

Diğer taraftan, EKPSS sınavında, öğretmenlik için ayrı bir sınav yapılmamış olup, sınav puan kağıdında tek bir sonuç puanı (P3) yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının, yönetmelikte yer alan "aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanıyla... başvuru yapamaz" kuralı gereğince, bu dönemdeki uygulamayı değiştirdiği belirtilmektedir.

Ancak adaylar, bu kuralın 2019 yılındaki öğretmen alımlarında uygulanmadığını belirtmekte ve eski uygulamaya güvenerek memuriyeti tercih edenlerin mağdur edildiğini belirtmektedir.