Aksaray merkezli iki ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
|04 Şubat 2020 17:06
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Edinilen ilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerini deşifre etme ve engelleme amaçlı yapılan çalışmalarda 5 şüpheli şahıs tespit etti. Yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye basan TEM ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Aksaray merkezli olmak üzere Kocaeli'de 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda Kocaeli'de 1 kişi, Aksaray merkezde 3 kişi ve Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 1 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler S.D. (38), M.C.A. (27), M.A. (40), M.Z. (33), A.Ü. (29) sorgulanmak üzere Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, yapılan sorgulamalarının ardından adli mercilere sevk edildi.
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