Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|04 Şubat 2020 17:31
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9850
|5,9860
|5,9800
|5,9810
|Avro
|6,6200
|6,6210
|6,6060
|6,6070
|Sterlin
|7,7860
|7,8250
|7,7760
|7,8150
|İsviçre Frangı
|6,1860
|6,2170
|6,1580
|6,1890
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9500
|6,0100
|5,9500
|6,0100
|Avro
|6,5800
|6,6500
|6,5700
|6,6400
|Sterlin
|7,7330
|7,8950
|7,7020
|7,8520
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