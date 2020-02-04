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Uzak Doğudan gelen 1963 yolcu termal kameralarla kontrol edildi

İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak: Uzak Doğu'dan sabah 9 uçuşumuz vardı. 1963 yolcumuz taramadan geçti. Yolcularda herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık
 04 Şubat 2020 17:33
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Uzak Doğudan gelen 1963 yolcu termal kameralarla kontrol edildi

Sağlık Bakanlığının koronavirüsüne karşı aldığı önlemler kapsamında Uzak Doğu ülkelerinde gelen yolcular, İstanbul Havalimanı'nda termal kameralarla kontrol ediliyor.

Bakanlığın Bilim Kurulu'nda dün alınan karar kapsamında, daha önce söz konusu taramanın yapıldığı Çin'in yanı sıra Japonya, Tayvan, Tayland, Hong-Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelen uçuşlar için de termal kamerayla kontrol uygulaması başladı.

Saat 16.00'da Güney Kore'nin başkenti Seul'den tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, körükten terminale geçti. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü görevlileri, çoğunluğu maske taktığı görülen yolcular ile kabin ekiplerini termal kameralarla kontrol etti.

Vücut ısısı 38 derecenin üstünde olan kişilerin tespitinin amaçlandığı uygulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı, kontrollerin Uzak Doğu ülkelerinden gelen tüm seferler için sürdürüleceği bildirildi.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunda alınan karar gereği termal kameraların kapsamının ülke bazında genişletildiğini belirtti.

Kavak, Çin dahil sekiz ülkeden gelen yolcuları termal taramadan geçirdiklerini ifade ederek, "Uzak Doğu'dan sabah 9 uçuşumuz vardı. Bu 9 uçuştaki 1963 yolcumuz taramadan geçti. Yolcularda herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık." diye konuştu.

- "66 uçuşta, 16 bin 500'e yakın yolcu taramadan geçti"

Vücut ısısı 38 derecenin üzerinde olduğu tespit edilen yolculara yönelik süreci aktaran Kavak, İstanbul Havalimanı'nda alınan önlemleri anlattı.

Kavak, havalimanının bir bölümünü sadece Uzak Doğu uçuşları için yapılacak kontroller için ayrıldığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Buranın havalandırmasını, merkezi sistemde yüzde yüz temiz hava aldırma ve buradaki havanın tamamının dışarıya basılması şeklinde bir programa almış bulunmaktayız. Onun dışında, özellikle tuvalet ve diğer alanlarda kullanılan dezenfektanları da en üst düzeydekilerle değiştirdik. Bu zamana kadar 66 uçuşta, 16 bin 500'e yakın yolcuyu taramadan geçirdik. Son Bilim Kurulu toplantısının yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan etmesinden sonra bugün itibarıyla uçak içinde de anonslara başladık. Özellikle pasaportla giden yolculara bilgilendirme amaçlı afiş ve broşürlerimiz var. Bu uçuşlardan gelen yolcularımız için burada da afiş ve broşürlerimiz mevcut."
Anadolu Ajansı
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