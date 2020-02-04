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Kritik seviyeyi aşan altın düşüşe geçti

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 488,00 liradan işlem gördü
 04 Şubat 2020 17:35
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Kritik seviyeyi aşan altın düşüşe geçti

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 azalışla 300,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 488,00 lira, Cumhuriyet altını 1.998,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,22 düşüşle 300,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 303,70 303,90 300,00 300,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.001,00 2.022,00 1.977,00 1.998,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 277,00 281,00 273,50 277,50
Lira(Tam) Ziynet 1.956,00 1.976,00 1.932,00 1.952,00
Yarım Ziynet 978,00 988,00 966,00 976,00
Çeyrek Ziynet 489,00 494,00 483,00 488,00
Anadolu Ajansı
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