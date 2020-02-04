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Jandarma'dan Motosikleti Kadın Trafik Timleri paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı, Motosikletli Kadın Jandarma Astsubay Trafik Timlerini anlatan paylaşım yaptı.
 04 Şubat 2020 17:45
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Jandarma'dan Motosikleti Kadın Trafik Timleri paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Jandarma Genel Komutanlığı olarak, Motosikletli Jandarma Trafik Timleri emrinde görevli Kadın Jandarma Astsubaylarımız için tertip edilen yeni özel motosikletlerimizle artık çok daha güçlüyüz."


Jandarma'dan Motosikleti Kadın Trafik timleri paylaşımı
İhlas Haber Ajansı
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