Nüfusu, il merkezini geçen 4 ilçe
|04 Şubat 2020 17:48
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TÜİK'in yayınladığı verilere göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu.
Yayımlanan verilere göre Türkiye'de büyükşehir olmayan 4 ilçe, İl merkezi nüfusunu geçti.
Bunlar; Bitlis Tatvan, Şırnak Cizre, Şırnak Silopi, Kırklareli Lüleburgaz
Bitlis'in Merkez nüfusu 70 bin 699 iken, Tatvan ilçesinin nüfusu 93 bin 189, Şırnak Merkez nüfusu 93 bin 989 iken Cizre'nin 148 bin 697, Silopi'nin 136 bin 749, Kırklareli Merkez nüfusu da 103 bin iken, Lüleburgaz'ın 149 bin 184 oldu.
Bilecik Bozüyük ve Gümüşhane Kelkit İlçeleri de ilçe merkezlerini geçmeye yakın ilçeler oldu.Tek tek Türkiye'nin 974 ilçesinin nüfusu
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