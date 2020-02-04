Ankara eksi 10 dereceyi görecek
Başkent Ankara'da sıcaklık eksi 10 dereceye kadar düşecek. sıcaklıkların düşmesiyle beraber hafta sonu kar yağması bekleniyor
|04 Şubat 2020 17:55
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Başkent Ankara'da sıcaklık eksi 10 dereceye kadar düşecek. sıcaklıkların düşmesiyle beraber hafta sonu kar yağması bekleniyor.
Perşembe gününden Türkiye balkanlardan gelen soğuk havanın etkisine girecek.
Başkent Ankara'da hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düşecek.
Sıcaklıkların düşmesi ile beraber Ankara'ya hafta sonu kar yağması bekleniyor.
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