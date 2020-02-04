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Canlı yayına yansıyan ata şiddete ceza

İzmir Şirinyer Hipodromu'nda Can Dadaş adlı safkan ata uygulanan şiddetin kameralara yansıması sonrası açıklama yapan Türkiye Jokey Kulübü (TJK), savunması alınan atın ilgilisine 120 gün süreli sanat icrasından men etme, yarışla ilgili yerlere girme yasağı ve 562 TL para cezası verilmesi kararı alındığını açıkladı
 04 Şubat 2020 17:57
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Canlı yayına yansıyan ata şiddete ceza

İzmir Şirinyer Hipodromu'nda Can Dadaş adlı safkan ata uygulanan şiddetin kameralara yansıması sonrası açıklama yapan Türkiye Jokey Kulübü (TJK), savunması alınan atın ilgilisine 120 gün süreli sanat icrasından men etme, yarışla ilgili yerlere girme yasağı ve 562 TL para cezası verilmesi kararı alındığını açıkladı.

İzmir Şirinyer Hipodromu'nda geçen pazar günü düzenlenen 9 Eylül Koşusu öncesi canlı yayın sırasında Can Dadaş isimli safkana şiddet uygulandığı görüldü. Olay, tepki alırken konuyla ilgili TJK tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "2 Şubat tarihinde İzmir Şirinyer Hipodromu'nda gerçekleştirilen 9 Eylül Koşusu öncesinde eyerleme mahallinde, Can Dadaş isimli safkana ilgilisi tarafından yapılan kabul edilemez derecedeki sert muamele ile ilgili, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak görev yapan İzmir Yarış Komiserler Kurulu 4 Şubat tarihinde toplanmıştır. Can Dadaş'ın ilgilisinin savunmasını alan kurul, konuyu At Yarışları Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre değerlendirmiş olup, konuyla ilgili en ağır ceza olan 120 gün süreli sanat icrasından men etme ile yarışla ilgili yerlere girme yasağı ve 562 TL. para cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir. Ceza kararı 7 Şubat tarihinde uygulanmaya başlanmak üzere bir üst makam olan Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kuruluna onay için sunulmuştur. Ayrıca, bir önceki duyuruda da belirtildiği üzere, yukarıda açıklanan cezaya ek olarak kulübümüz tarafından söz konusu şahıs hakkında Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine yeniden önemle sunarız" denildi.

Yarış atına şiddet anı canlı yayına yansıdı: TJK'dan kınama geldi
İhlas Haber Ajansı
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