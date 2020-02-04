Evlat edinilen memurun hayat hikayesi herkesi duygulandırdı
Kim Milyoner Olmak Ister yarışmasına katılan 30 yaşındakı Emre Korkmaz'in filmleri aratmayan hayat hikayesi herkesi duygulandirdi.
|04 Şubat 2020 17:18
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Kim Milyoner Olmak Ister yarismasıa katılan 30 yaşındakı Emre Korkmaz'in filmleri aratmayan hayat hikayesi herkesi duygulandırdı.
Aslen Adanalı olan ve yarışmaya Ankara'dan katilan 30 yasindaki Emre Korkmaz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesinden mezun ve su anda devlet memuru olarak çalisma hayatina devam ediyor. 2017 yilinda esinin böbregini vermesiyle böbrek nakli ameliyati olan Emre Bey, ameliyattan sonra hayati dolu dolu yasadigini, bu zamana kadar biyolojik ailesini hiç görmedigini ve kendisini evlat edinen ailesiyle çok mutlu bir hayat sürdügünü belirtiyor.
İşte Emre Korkmaz'ın filmleri aratmayan hayat hikayesi....
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