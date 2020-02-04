Yükseköğretim Kurulu, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Eczacılık Alanında Seviye Tespit Sınavı yapılmasına dair duyuru yayımladı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Tarafından Eczacılık Alanında Seviye Tespit Sınavı Yapılmasına Dair Duyuru

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğine göre; "Türk yükseköğretim sistemindeki eşdeğer programa göre temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, staj ve projeler bakımından yetersizliğinin Komisyon tarafından doğrudan veya Bilim Alanı Danışma Komisyonu ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüşleri dikkate alınarak anlaşılması halinde, ilgililer usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Seviye Yeterlik Belirleme Sistemi işlemlerinden biri veya birkaçına tabi tutulur." hükmüne göre Seviye Tespit Sınavı/İlmi Hüviyet Tespiti/Yapılandırılmış Klinik Sınav yapılmaktadır.

Eczacılık alanları ile ilgili olarak; başvuru sahiplerinin diploma, transkript ve staj belgeleri üzerinde Eczacılık Fakülteleri bulunan üniversiteler tarafından yapılan incelemelerde eğitim düzeyi, süresi ve mezuniyet programının Türkiye'deki eşdeğer programa göre alınması gereken zorunlu derslerinde eksiklik bulunmadığında veya dersleri tamamlamış olduğunda Kurulumuzca belirlenen Eczacılık Fakültesi bulunan üniversitelerde İlmi Hüviyet Tespitlerinin yapılması sonucunda denklik işlemleri yapılmaktadır.

Eczacılık alanlarında lisans mezunu olanların girdiği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı) Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi kapsamında İlmi Hüviyet Tespitine muadil sınav olarak kabul edilmesine ve söz konusu sınavda başarılı olabilmek için alınması gereken asgari başarı puanının 100 üzerinden 40 puan olmasına ve 4 yanlış cevabın 1 doğru cevabı götürmesine karar verilmiştir.