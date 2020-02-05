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Gürültülü kamu ve özel işyerlerinde %5 engelli çalıştırılsın teklifi

MHP Konya Milletvekili Esin KARA, gürültüye maruziyet eylem değeri yüksek işlerin yapıldığı kamu kurum ve kuruluşları ve gürültüye maruziyet eylem değeri yüksek olan elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde %5 oranında engelli personel istihdam edilmesi zorunluluğu getirilmesine ilişkin Kanun Teklifi verdi
 05 Şubat 2020 00:07
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Gürültülü kamu ve özel işyerlerinde %5 engelli çalıştırılsın teklifi

GENEL GEREKÇE

Gürültü; hoşa gitmeyen, istenmeyen, rahatsız edici ses olarak tanımlanmaktadır. Gürültü, çağımızın önemli endüstriyel ve çevre sorunlarından biridir. Endüstriyel makine ve araç-gerecin çıkardığı sesler, yeterli ve etkin önlemler alınmadığı takdirde özellikle o iş kolunda çalışanlara önemli ölçüde zarar verebilmektedir.

Gürültünün insan sağlığı üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Sinir bozukluğu, korku, rahatsızlık, tedirginlik, yorgunluk, zihinsel etkilerde yavaşlama, uykusuzluk, konuşma ile olan iletişimi önlemesi, iş verimine ve iş güvenliğine olan etkileri, işitme duyusunda oluşturduğu olumsuz etkiler ( İşitme kaybı ya da işitme eşiğinin kayması adı verilen işitme duyusunda azalma), kulak ağrısı, mide bulantısı, kas gerilmeleri, stres, kan basıncında artış, kalp atışlarının ve kan dolaşımının değişimi, göz bebeğinin büyümesi ve daha birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır.

İşçilerin gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için önlemler alınması gerekmektedir. Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair yönetmelikte belirtilen sıkı ve özel önlemler alınmalı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri uygulanmalıdır. Uygulama bakımından, günlük gürültü maruziyet düzeyleri ve en yüksek ses basıncı yönünden maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri, aşağıda verilmiştir;

Maruziyet sınır değerleri: LEX, 8h = 87 dB (A) ve Ppeak = 200 u Pa1

En yüksek maruziyet etkin değerleri: LEX, 8h = 85 dB (A) ve Ppeak = 140 u Pa"

En düşük maruziyet etkin değerleri: LEX, 8h = 80 dB (A) ve Ppeak = 112 u Pa111

İşçileri etkileyen maruziyetin belirlenmesinde, işçinin kullandığı kişisel kulak koruyucularının koruyucu etkisi de dikkate alınarak maruziyet sınır değer uygulanmaktadır. Maruziyet etkin değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmamaktadır. Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde ve aşağıdaki şartlara uyulmak kaydı ile maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerlerinin uygulanmasında günlük maruziyet değerleri yerine haftalık maruziyet değerleri kullanılabilmektedir. Bu durumda da yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi; 87 dB (A) maruziyet sınır değerini aşmamalıdır.

Bu tip işlerde doğuştan işitme engeli olan ya da geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle sonradan işitme engeli olan bireylerin çalıştırılması ile hem engelli bireylerin istihdamı ve sosyal hayata adaptasyonu açısından fayda sağlarken hem de işveren açısmdan iş sağlığı ve güvenliği hükümleri kapsamında işçilerinin maruz kaldığı riskleri en aza indirmek için önlemler alınmış olacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmesi öngörülmektedir.

"Gürültüye maruziyet eylem değeri yüksek işlerin yapıldığı kamu kurum ve kuruluşları ise bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda yarısından fazlası işitme engelli olmak kaydıyla %5 oranında engelli çalıştırmak zorundadır."

MADDE 2- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmesi öngörülmektedir.

"İşverenler, gürültüye maruziyet eylem değeri yüksek olan, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları Özel sektör işyerlerinde yarısından fazlası işitme engelli olmak kaydıyla yüzde beş; kamu işyerlerinde ise yarısından fazlası işitme engelli olmak kaydıyla yüzde altı engelli çalıştırmakla yükümlüdürler.

MADDE 3- Yürürlük maddeleridir.

MADDE 4- Yürürlük maddeleridir.

DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE İŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Gürültüye maruziyet eylem değeri yüksek işlerin yapıldığı kamu kurum ve kuruluşları ise bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda yarısından fazlası işitme engelli olmak kaydıyla %5 oranında engelli çalıştırmak zorundadır.

MADDE 2- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İşverenler, gürültüye maruziyet eylem değeri yüksek olan, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yarısından fazlası işitme engelli olmak kaydıyla yüzde beş; kamu işyerlerinde ise yarısından fazlası işitme engelli olmak kaydıyla yüzde altı engelli çalıştırmakla yükümlüdürler.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Memurlar.Net - Özel

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