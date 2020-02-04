1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Corona virüsü kaç ülkeye yayıldı?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs diğer ülkelere sıçramaya devam ediyor. Virüs dört kıtada 28 ülkeye yayıldı. Son olarak Belçika, Wuhan'dan tahliye edilen bir kişide corona virüse rastlanıldığını duyurdu. Can kaybı ise 427'ye yükseldi.
 04 Şubat 2020 18:23
Yazdır
Corona virüsü kaç ülkeye yayıldı?

İlk olarak 12 Aralık 2019'da tespit edilen SARS benzeri corona virüs korkutmaya devam ediyor.

Çin'de yeni tip corona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438'e yükseldi.

Virüs taşıdığı şüpheli olanların sayısının 23 bin 214'e, müşahede altına alınanların sayısı ise 171 bin 329'a ulaştı. Toplam taburcu edilen hasta sayısı 632 oldu.


Çin'de karantinadaki hastalar görüntülendi

TOPLAMDA 28 ÜLKEYE YAYILDI

Hangi ülkede kaç hasta olduğunu aşağıdaki haritadan öğrenebilirsiniz.

Çin'de ortaya çıkan virüs alınan önlemlere rağmen yayılmaya devam ediyor. Hastaların çoğu Çin'de olsa da diğer ülkelerde de virüsü taşıdığından şüphelenilen insan sayısı artıyor.

BELÇİKA VE MALEZYA'DA İLK VAKALAR

Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilen bir Belçika vatandaşı ile Singapur'a yaptığı iş ziyaretinde Çinli iş insanlarıyla görüşen Malezya vatandaşında yeni tip corona virüsü vakası tespit edildi.

Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block, basına yaptığı açıklamada, pazar günü 9 Belçikalı'nın Çin'in Wuhan kentinden tahliye edildiğini anımsattı.

Tahliye edilen 9 kişiden birinde koronavirüsün tespit edildiğini belirten De Block, diğer 8 kişinin testlerinin yapıldığını ve virüsün görülmediğini söyledi.

De Block, corona virüsü tespit edilen kişinin Saint Peter's hastanesine kaldırıldığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Hastane gerekli tecrübe ve teçhizata sahip." açıklamasında bulundu.

ÇİNLİ İŞ İNSANIYLA GÖRÜŞEN MALEZYALI'DA VİRÜS TEŞHİSİ

Öte yandan, Malezya basınında yer alan haberlere göre, Selangor eyaletinde yaşayan 41 yaşındaki ismi açıklanmayan bir erkek, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle doktora gitti.

Yetkililer, geçen haftadan bu yana hastanede tutulan kişiye Corona virüsü teşhisi koydu. Hastanın 16-23 Ocak tarihlerinde Singapur'a iş ziyaretinde bulunduğu ve ziyareti sırasında Çinli iş insanlarıyla görüştüğü açıklandı.

Olaya dair açıklama yapan Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmed, hastanın şu an sağlıklı koşulda olduğu ve karantinasının süreceğini belirtti.

Söz konusu vakayla birlikte ilk defa bir Malezyalının corona virüsüne yakalandığı açıklandı.

DSÖ ULUSLARASI ACİL DURUM İLAN ETMİŞTİ

Çin'de, yeni tip Corona virüsü salgını nedeniyle can kaybı 361'e, virüs bulaşan kişi sayısı 17 bin 205'e yükselmiş, virüsün tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde ise 17 bin 300'ü aşmıştı.

Yeni tip corona virüsü, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pekin Büyükelçiliğinden Çin'deki Türk vatandaşlarına çağrı
04 Şubat 2020 15:58		 NATO'dan İdlib'de şehit düşen Türk askerleri için taziye mesajı
04 Şubat 2020 15:31
DSÖ'den coronavirüsü ve maske açıklaması
04 Şubat 2020 14:39		 Salgını ilk bilen Çinli doktor da Corona virüse yakalandı
04 Şubat 2020 13:49
Burak Öğretmen Çin'de yaşanan koronavirüs salgınını anlattı
04 Şubat 2020 13:30		 Schengen vizesine 20 avro zam geldi
03 Şubat 2020 20:46
Yazar Stephen King, Facebook hesabını kapattı
03 Şubat 2020 19:15		 FETÖ şüphelisi Harun Çelik Arnavutluk'tan sığınma talebinde bulunmamış
03 Şubat 2020 18:03
Çin, 'korona' hastanesini 10 günde inşa etti
03 Şubat 2020 16:52		 ABD'de 9 ay sürecek başkanlık yarışı başlıyor
03 Şubat 2020 15:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:59 - Manisa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha19:54 - İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı19:50 - 'Kar kaplanları'nın 2 bin rakımlı köylerde karla mücadelesi19:46 - Tren yolunun 'kar kaplanı' 33 yıldır raylarda19:42 - 'Türkiye son derece önemli bir operasyona imza attı'19:38 - Bakan Koca, karantinadaki görevlilerle telefonda görüştü19:34 - Türk Eğitim-Sen'den öğretmen maaşı açıklaması19:30 - Bamya fiyatları cep yakıyor19:26 - 475 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi19:22 - Enkaz altından çıkarılan kedi için twitter hesabı açıldı
19:18 - İYİ Parti, CHP ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi19:15 - Van'da öğrencileri taşıyan servis devrildi: 15 yaralı19:11 - Van ve Bingöl'de eğitime kar engeli19:07 - Kılıçdaroğlu'ndan 5 maddelik İdlib önerisi19:03 - AK Parti MYK toplandı18:59 - Kulüplerin Oyuncu Listeleri açıklandı... Yıldız isimler liste dışı kaldı18:57 - Protez bacakla 'ilk adım' atan öğretmen öğrencilerine kavuştu18:47 - Kanserde akıllı dönem
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin toplam nüfusu belli oldu
Yaşlılar mesai saatlerinde toplu taşımaya ücret ödeyecek
Tek tek Türkiye'nin 974 ilçesinin nüfusu
Erdoğan'ın coronavirüs tedbiri... Her sabah bir kaşık 'dut pekmezi'
Tarık Çamdal asgari ücrete transfer oldu
GİB ve VDK Başkanlığı'na atama yapıldı
BES birikimlerini, mal bildirimi ile beyan etmek gerekir mi?
Perinçek gülerek 'şehit vermeden olmaz' dedi tepki çekti
Zam gelince Avrasya tüneli boş kaldı
GATA'da 3'ü profesör, 8'i doçent 32 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kişisel alan 3
sosyal medyaya konan yemek fotoğraflarının buğulanması 6
utanmak 3
cola turka 3
Karakteri güzel 3
marka yada amble mı gızlemek 4
Jose Mourinho 2
8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam 3
kabak tadı vermek 1
john obi mikel'in ırkçılık iftirasından ceza alması 1
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Niksar Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 4 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur Geçici 10 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam