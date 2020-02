TBMM'de Fetö'nün siyasi ayağı tartışması çıktı

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri arasında "FETÖ'nün siyasi ayağı"nın araştırılması konusunda tartışması yaşandı.

Genel Kurulda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İdlib'de şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Ortaya çıkması için uğraştıkları ve defalarca Meclise önerge verdikleri FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasına ilişkin etkili bir adım atılmadığını belirten Dervişoğlu, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmaya yönelik sözlerini önemsediğini söyledi.

Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan kanunun, Meclisten bir gece yarısı apar topar geçmesiyle, FETÖ'cülerin yolunun açıldığını savunan Dervişoğlu, bunun sonucunda dönemin Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un, "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla, özel yetkili sivil mahkemelerce hapse atıldığını ifade etti. Dervişoğlu, "Bu teklifin altında kimlerin imzasının olduğu ise bellidir. FETÖ'nün siyasi ayağını tespit etmek istiyorsak buradan başlayalım. İpin ucu gözükmüştür." dedi.

- "Türkiye'nin olmadığı bölgesel denklem asla düşünülemez"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İdlib'de, çatışmaların önlenmesi ve gözlem noktalarının korunması amacıyla takviye birlik olarak gönderilen Türk askerinin, dün rejim unsurlarının saldırısına uğradığını hatırlattı.

Şehit haberlerinin yürekleri dağladığını vurgulayan Akçay, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa diledi.

Türkiye'nin gücünü ve hafızasını hafife alan şer odaklarının hem sahada hem de masada gereken karşılığı alacaklarından şüpheleri olmadığını söyleyen Akçay, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de vurguladığı gibi son gelişmeler bize Suriye'deki uzlaşı sürecinin Cenevre, Soçi ve Astana'yı da kapsayan çok perdeli bir tiyatro olduğunu göstermiştir. Suriye'de, Libya'da ve diğer çatışma bölgelerinde diplomatik uzlaşmanın tarafı olan Türkiye, vurkaç taktikleriyle ve modası geçmiş barış söylemleriyle bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye'nin olmadığı bir bölgesel ve uluslararası denklem asla düşünülemez." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "İdlib'de yaşamını yitiren askerlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." dedi.

- "Bu acı haberler son olsun"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, bu acı haberlerin son olmasını diledi.

Özel, "Gün öyle bir gün ki bu konuda, yalnızca Adalet ve Kalkınma Partisinin Suriye ve İdlib politikasını değil, özellikle oradaki gözetleme kulelerinde görev yapan askerlerimizin hayatıyla ilgili endişelerimizi, bu konuda alınması gereken askeri tedbirler ve diplomatik hamlelerle ilgili bundan 6 ay önce kayda geçirdiğimiz ifadeleri bir kez daha hatırlatmakla yetiniyorum. Çünkü gün bunun ötesinde bir şeyleri söylemeyi olanaklı kılmıyor." dedi.

- "FETÖ'nün siyasi ayağını her zeminde konuşmaya hodri meydan"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Suriye rejimi tarafından İdlib'de görev yapan Mehmetçiğe yönelik menfur saldırı sonucunda şehit düşenlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa diledi.

Saldırıların ardından gerekli cevabın verildiğini ve 76 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini belirten Akbaşoğlu, "Milli menfaatlerimiz, hak ve kendi politikalarımız çerçevesinde sonuna kadar, denizde, karada, havada, her bölgede bu konuda kararlılıkla kendi politikamızı uygulayacağımızın bütün dünya tarafından bilinmesini arzu ederim." dedi.

Akbaşoğlu, "FETÖ'nün siyasi ayağının gündeme getirilmesiyle ilgili her gündem kabulümüzdür ve sonuna kadar buna hodri meydan deriz. FETÖ'nün siyasi ayağını her an, herkesle, her zeminde, her şekilde konuşmaya hodri meydan diyoruz." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine grup başkanvekilleri arasında "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışması yaşandı.

- "Önergenize 'evet' oyu vereceğiz"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, "FETÖ'nün siyasi ayağının her zeminde, her ortam tartışılmasıyla alakalı gerçekten 'hodri meydan' diyorsanız işte Meclis, buyurun beraber tartışalım." karşılığını verdi.

Akbaşoğlu'na, "Hodri meydan demek yerine bu konuda bir araştırma önergesi vermeleri" önerisinde bulunan Dervişoğlu, "İYİ Parti Grubu olarak FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması önergenize 'evet' oyu vereceğimizi ilan ediyorum. Ayrıca ikide bir bu konuyu 'hodri meydan' gerekçesi yapmamızın bir anlamı yok. Hiç olmazsa dışarıda kalan unsurlar tespit edilsin arzusu taşıyoruz. Aksi halde bu durum sizin partinizin üzerinde kara bir gölge olarak duruyor." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özel, CHP'nin, daha önce FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için verdiği önergenin reddedildiğini hatırlatarak, "Yeniden önerge verdik, 'Biz onlarla birlikte oy vermeyiz.' dediniz. Biz de durduk." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'nun teklifine aynen katıldıklarını belirten Özel, şöyle konuştu:

"Yarın sabah, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasıyla ilgili önergenizi getirirsiniz. Yarın burada 139 milletvekili çift elimizle destek veririz, iki el kaldırırız. 'Hodri meydan' diyorsan lafının arkasında duracaksın. 'Her zeminde' dediysen en meşru zemin burası. Milletten yetkiyi alıp 'Her zeminde.' deyip ondan sonra 'Mecliste olmasın.' demek kadar gudubet, şaşırtıcı, karşısındakinin aklıyla alay eden bir yaklaşım olamaz. Hemen yarın grup önerinizi bekliyoruz."

- "Siyasi partiler buradaysa siyasi ayak da buradadır"

HDP Grup Başkanvekili Oluç da FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasıyla ilgili verdikleri önergelerin her seferinde Adalet ve Kalkınma Partisinin oylarıyla reddedildiğini savundu.

Bu konunun araştırılması ve tartışılması gereken yerin Meclis olduğunu söyleyen Oluç, "Yargıdan orduya, bütün bakanlıklara kadar bütün kurumlarda insanlar, herhangi bir hüküm olmaksızın 'FETÖ'cü' diye görevlerinden uzaklaştırıldılar ama bir türlü siyasi ayak bulunamadı. Siyasi ayağın tartışılabileceği, araştırılabileceği tek yer TBMM'dir. Siyasi partiler buradaysa siyasi ayak da buradadır. Adalet ve Kalkınma Partisi samimiyse bu konuda getirecekleri önergeye destek vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "FETÖ'nün görüşülmesi ve konuşulması meselesi illa araştırma komisyonuna mı bağlı? Daha önce araştırma komisyonu da kuruldu, 3 ay çalıştı." dedi.

Yargı yetkisinin, Türk milleti adına mahkemeler tarafından kullanıldığına dikkati çeken Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere kimin elinde ne belge ne bilgi varsa davasını açsın. Bağımsız ve tarafsız yargı eliyle, kimler siyasi ayağı oluşturuluyorsa sonuna kadar gidilsin. Bu konuyla ilgili en ufak bir tereddüt yok. FETÖ konusunda her türlü tartışmayı ister ekran başında isterse Mecliste yapmaya hazır olduğumuzu ortaya koyduk ve koyuyoruz." ifadelerini kullandı.