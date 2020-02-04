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Kulüplerin Oyuncu Listeleri açıklandı... Yıldız isimler liste dışı kaldı

Süper Lig ve 1. Lig takımları, TFF'ye A takım oyuncu listelerini gönderdi
 04 Şubat 2020 18:59
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Kulüplerin Oyuncu Listeleri açıklandı... Yıldız isimler liste dışı kaldı

Süper Lig ve 1. Lig takımları, TFF'ye A takım oyuncu listelerini gönderdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, transfer dönemi sonrası Süper Lig ve 1. Lig takımlarının A takım oyuncu listelerini açıkladı. Galatasaray Kulübü'nde, kadrodaki yabancı futbolcuların fazlalığından dolayı Yuto Nagatomo ve Luyindama'nın listede yer almadı. İlk yarıda lisansı çıkartılmayan Martin Linnes ise ikinci yarı kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe'de ise Alper Potuk, TFF'ye bildirilen takım listesinde yer almadı. Lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette ve İstanbulspor'dan çağrılan Allahyar ise listeye dahil edildi.
İhlas Haber Ajansı
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