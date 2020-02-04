Kulüplerin Oyuncu Listeleri açıklandı... Yıldız isimler liste dışı kaldı
Süper Lig ve 1. Lig takımları, TFF'ye A takım oyuncu listelerini gönderdi
|04 Şubat 2020 18:59
|Yazdır
Süper Lig ve 1. Lig takımları, TFF'ye A takım oyuncu listelerini gönderdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, transfer dönemi sonrası Süper Lig ve 1. Lig takımlarının A takım oyuncu listelerini açıkladı. Galatasaray Kulübü'nde, kadrodaki yabancı futbolcuların fazlalığından dolayı Yuto Nagatomo ve Luyindama'nın listede yer almadı. İlk yarıda lisansı çıkartılmayan Martin Linnes ise ikinci yarı kadrosuna dahil edildi.
Fenerbahçe'de ise Alper Potuk, TFF'ye bildirilen takım listesinde yer almadı. Lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette ve İstanbulspor'dan çağrılan Allahyar ise listeye dahil edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Beşiktaş: Hükmen galip ilan edilmeliyiz
04 Şubat 2020 15:45
|Sergen Yalçın'dan Caner Erkin'e: İşine odaklan
04 Şubat 2020 10:49
|Tarık Çamdal asgari ücrete transfer oldu
04 Şubat 2020 09:07
|Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
03 Şubat 2020 21:31
|TFF, Nihat Özdemir'in istifa ettiği iddialarını yalanladı
03 Şubat 2020 19:07
|Tunceli'de sahaya köpek girdi, maç durdu
02 Şubat 2020 21:03
|Galatasaray, üst üste 4. galibiyetini aldı
02 Şubat 2020 20:33
|Kadın kulüp başkanı ilk maçında mağlubiyet yaşadı
02 Şubat 2020 19:57
|Emre Mor'dan Galatasaray'a veda mesajı
02 Şubat 2020 19:51
|Lider Sivasspor, Gaziantep'te dağıldı
02 Şubat 2020 18:06