Van ve Bingöl'de eğitime kar engeli
|04 Şubat 2020 19:11
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VAN
Van'da kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle yarın il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
BİNGÖL
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe ve bağlı köylerde tüm okullar, yarın tatil edildi.
İlçede, bugün de okullar tatil edilmişti.
AĞRI
Ağrı'nın merkeze köylerde ve Hamur ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı yarın eğitime ara verildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Köy yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Valiliğimiz tarafından Ağrı Merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz için 05.02.2020 Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ağrı'ya bağlı Hamur ilçe merkezi ve köylerinde yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarının tamamı yarın itibariyle bir gün tatil edildi."
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