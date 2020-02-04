Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Van'da öğrencileri taşıyan servis devrildi: 15 yaralı
Van'ın Erciş ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 14'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.
|04 Şubat 2020 19:15
|Yazdır
Van'ın Erciş ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 14'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.
Aşağıkozluca Mahallesi'nde Rabit Çağan idaresindeki 65 V 1525 plakalı minibüs şarampole devrildi. Kazada sürücü ile minibüsteki 14 öğrenci yaralandı.
Olay yerine jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bamya fiyatları cep yakıyor
04 Şubat 2020 19:30
|Malatya'da mahalle bekçilerini yaralayan zanlı tutuklandı
04 Şubat 2020 17:30
|Sahte sağlık raporu almak için muayene öncesi 'tuzlu ayran' içmişler
04 Şubat 2020 16:55
|Beşiktaş'ta durağa dalan şoföre istenen ceza belli oldu
04 Şubat 2020 14:53
|Otobüsteki kavga çocukların çekirdek yemesinden çıkmış
04 Şubat 2020 14:10
|10'u kamu görevlisi 168 kişiye ihaleye fesat gözaltısı
04 Şubat 2020 13:52
|Babasının otomobilini yaktı... 'Bana kalmayan başkasına da kalmasın'
04 Şubat 2020 13:45
|Denetimli serbestlikten yararlandı, eski eşinin kocasını öldürdü
04 Şubat 2020 13:05
|Diyarbakır'da tek kolon üzerine 3 katlı bina
04 Şubat 2020 12:43
|Kartal'da kaza yapan halk otobüsü sürücüsü gözaltında
04 Şubat 2020 12:40