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Van'da öğrencileri taşıyan servis devrildi: 15 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 14'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.
 04 Şubat 2020 19:15
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Van'da öğrencileri taşıyan servis devrildi: 15 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 14'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.

Aşağıkozluca Mahallesi'nde Rabit Çağan idaresindeki 65 V 1525 plakalı minibüs şarampole devrildi. Kazada sürücü ile minibüsteki 14 öğrenci yaralandı.

Olay yerine jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

Anadolu Ajansı
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