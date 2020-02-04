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475 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davada, darbecilerin sözde atama listesinde ismi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geçen sanık eski Albay Karasu, esas hakkındaki savunmasını yaptı
 04 Şubat 2020 19:26
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475 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HKK) Karargahı Destek Kıtaları Grup Komutanı Albay İlhan Karasu, hakim karşısına çıktı.

Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Karasu, isnat edilen suçlamaların gerçekleri yansıtmadığını iddia etti.

Karasu, olay günü izinde olduğunu, evinde istirahat ederken dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri Albay Veysel Kavak'ın saat 20.56'da kendisini arayarak terör ihbarı nedeniyle ivedi bir şekilde göreve çağırdığını söyledi.

Güvenliği sağlamak ve birliğini korumak amacıyla 21.20'de karargaha gittiğini anlatan Karasu, görevi ve birliğinin konumu gereği bu tür çağrılara icabet etmek zorunda olduğunu, birçok kez bu şekilde göreve gittikleri için de hiçbir şüphe duymadığını iddia etti.

Sanık Karasu, karargaha gittiğinde ihbarla ilgili detaylı bilgi alabilmek için Veysel Kavak'ın odasına gittiğini, Kavak'ın kendisine "birliğin güvenliği için alınacak tedbirlerin gözden geçirilmesi gerektiğini" söylediğini ifade etti.

Karargaha gitmesinin darbe faaliyetinin parçası olarak değerlendirilemeyeceğini savunan Karasu, 15 Temmuz gecesi yalnızca darbecilerin karargaha alındığı yönündeki iddianın gerçek dışı olduğunu söyledi.

Sanık Karasu, olay gecesine ait kamera kayıtlarını göstererek o gece Güvenlik Harekat Merkezi'nden bilgi aldığını, olayların ne olduğunu anlamaya çalıştığını ve bunların da görüntülere yansıdığını anlattı.

Ayrıca olay tarihinde eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral Cevat Yazgılı'nın kelepçelendiği kamera kayıtları görüntülerini de gösteren Karasu, kendisinin o sırada orada bulunmadığına dikkati çekti.

Karasu, mütalaada belirtilen "Yazgılı'nın emrine girmeyi reddederek Kavak'ın emirlerini yerine getirdiği" yönündeki iddianın doğru olmadığını, bunun kamera kayıtlarına da yansıdığını söyledi.

15 Temmuz gecesi askerleri silahlandırmadığını ve askerle halkı karşı karşıya getirmediğini savunan Karasu, komutası altındaki hiçbir personelin darbeyi destekleyen bir faaliyeti olmadığını öne sürdü.

Sanık Karasu, darbe girişimi olduğunu fark ettiğinde darbeye ve darbecilere karşı durduğunu, o gece yalnızca görevinin gereklerini yerine getirdiğini iddia ederek suçsuz olduğunu savundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Anadolu Ajansı
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