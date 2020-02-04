Türk Eğitim-Sen'den öğretmen maaşı açıklaması
|04 Şubat 2020 19:34
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Gerçek sorun bekçilerimizin çok alması değil, öğretmenlerimizin az almasıdır" dedi.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, bekçilerin maaşları üzerinden yaşanan tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. 9/1 derecedeki bir öğretmenin maaşının 4 bin 106 TL, lise mezunu bir bekçinin maaşının 5 bin 71 TL olduğuna dikkat çeken Geylan, "Yeni göreve başlayacak lise mezunu bekçimize 5 bin 71 TL maaş öngörülüyorsa devletimiz, en düşük dereceli memurumuzun maaşını 5 bin 71 TL olarak belirlemiş demektir. O halde hükümetin yapması gereken, bu taban maaş üzerinden kamu çalışanlarının ücretlerinin güncellenmesidir" ifadelerini kullandı.
Türkiye Kamu-Sen AR-GE'nin Aralık ayı TÜİK verilerine göre yaptığı araştırmayı hatırlatan Geylan, lise mezunu bekçilere verilecek maaşın devletin en düşük dereceli memur maaşı olması gerektiğini savundu. Geylan, "Bekçilerimizin aldığı maaşların öğretmenlerimizle karşılaştırılarak sürdürülen bir tartışma var. TBMM'deki tasarıya göre lise mezunu bekçi 5 bin 71 TL, Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre de halen görevdeki lise mezunu bekçi 4 bin 527 TL maaş alıyor. 9/1'ndeki bir öğretmen, 1/4'ündeki öğretmenimiz ise 4 bin 761 TL maaş alıyor. Buradaki gerçek sorun, bekçilerimizin çok alması değil öğretmenlerimizin az almasıdır. Aslında kamuoyunun ve kamu yöneticilerinin buraya yoğunlaşması gerekir. Türkiye Kamu-Sen AR-GE'nin Aralık ayı TÜİK verilerine göre yaptığı araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 6 bin 897,93 TL oldu. Yani kamu çalışanlarının neredeyse tamamı yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Ayrıca şu da bir gerçektir ki TBMM'deki tasarıda yeni göreve başlayacak lise mezunu bekçimize 5 bin 71 TL maaş öngörülüyorsa devletimiz, en düşük dereceli memurumuzun maaşını 5 bin 71 TL olarak belirlemiş demektir. O halde hükümetin yapması gereken, bu taban maaş üzerinden kamu çalışanlarının ücretlerinin güncellenmesidir" şeklinde konuştu.
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