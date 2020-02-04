AK Parti MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

- Sağlık Bakanlığı gereken tedbirleri aldı. Türkiye son derece önemli bir operasyona imza attı. Gelen vatandaşlarda herhangi bir hastalık belirtisi yok.

- Rusya'nın iddiaları doğru değildir. Rusya tarafına iki kez bilgi verilmiştir. 54 rejim hedefi ateş altına alınıp imha edilmiştir. karşılık verilmiştir, verilmeye devam edilecektir. Rusya'nın rejimi kontrol altına alamamasının altı çizilmelidir.

- Avrupa'nın DEAŞ olarak adlandırdığımız aşırı sağ için gerekli tedbirler alınmıyor. Bugün İslam düşmanlığına karşı atınlan adımlar Avrupa'da reformların atılmasını engelliyor. Reform yapamadığı için AB cazibesini yitiriyor. Umarım Avrupa, Brexit sürecinden ders çıkarır.

'YÜZYIL ANLAŞMASI'

Bu plan baştan aşağı işgal planıdır. Türkiye ilk tepki koyan ülke olmuştur. BM Genel Sekreteri açıkça bu karara karşı çıkmıştır. Bizim de söylediğimiz BM kararlarına uyumlu olmalıdır, iki devletli bir çözüm olmalıdır. Arkasından Avrupa Halk Partisi bu planı güçlü bir şekilde reddetmiştir. Arap Birliği'de sağduyulu bir karar alarak reddetmiştir.

Ortadoğu konusunda kafa yoran kim varsa bunun iyi bir şeye gitmediğini ifade eden paylaşımlarda bulunuyor. ABD tarafsızlığını kaybetti. Filistinlilerin iradesini hiçe saydılar.

Yıllar içerisinde Filistin topraklarının nasıl azaldığını görüyoruz. Şimdi yapılan ise bu durumdan daha ileriye giden bir durum oluşturmak. Aklın ve vicdanın asla kabul etmeyeceğini bir tavır sergiliyorlar.

İşgal altındaki yerler tamamen İsrail toprağı sayıyorlar. Filistin Devleti BM kararlarına uygun olarak yaklaşılmalıdır. Filistin topraklarını gasp eden bu durumu meşru görmeyeceğimizi açıkça ifade etmek istiyoruz.

FETÖ

FETÖ, Türkiye'nin kabul ettiği terör örgütlerinden biridir. FETÖ'nün gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişimi milletimizin iradesiyle def edilmiştir. FETÖ ile ilgili olarak devletin bütün organlarından hayatın tüm kılcal damarlarından kesilmesi için mücadele devam edilmektedir. Elinde belge olmaksızın devletin sahip olmadığı birtakım iddialar üzerinden şunu bunu suçlayarak bu mücadele desteklenemez.