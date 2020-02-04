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Tren yolunun 'kar kaplanı' 33 yıldır raylarda

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde demir yolu kar küreme aracı operatörü Birol Akdağ, 33 yıldır tren seferlerinin aksamaması için kar ve buzla mücadele ediyor.
 04 Şubat 2020 19:46
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Tren yolunun 'kar kaplanı' 33 yıldır raylarda

Kar küreme aracı operatörü Birol Akdağ, görev yaptığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde demir yolu ulaşımının aksamaması için 33 yıldır çalışıyor.

Kar ve tipinin etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesinde ortalama 5 ay Erzurum-Kars arasındaki 217 kilometrelik demir yolu hattında görevli kar küreme aracı operatörü Akdağ, yolcu ve yük trenlerinin zamanında ve güvenli şekilde ulaşımına destek oluyor.

Kış şartlarının hüküm sürdüğü bölgede 33 yıldır çalışan Birol Akdağ, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu güzergahta demir yolunu açık tutmak için kar küreme aracıyla kar savuruyor.

Ömrü raylarda geçen Akdağ, trenlerin sorunsuz şekilde gidip gelmesine ve sevenlerin birbirine kavuşmasına vesile olduğu için mesleğini aşka yapıyor.

"Bu iş vatan sevgisi ve aşk meselesi"

Almanya, İsviçre ve Avusturya'da kar küreme aracı eğitimini aldığını belirten Birol Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eğitimleri aldıktan sonra 33 yıldır makinenin üstünde hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu iş parayla yapılacak bir iş değil, sevgi ve saygıyla yapılıyor. Bu iş vatan sevgisi ve aşk meselesi çünkü 4-5 ay süresince ailenizden, eşinizden, dostunuzdan uzak telefonun çekmediği uzak yerlerde görev yapıyorsunuz." diye konuştu.

Açtıkları yol sayesinde sevenlerin kavuştuğunu görmenin mutluluğunu yaşadıkça işleri ayrı bir hevesle yaptığını anlatan Akdağ, "İki istasyonu birbirine bağladığınız andan itibaren yaptığımız görevin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Sınırda askerin nöbet tuttuğu gibi biz de aynı şevk ve aşkla bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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