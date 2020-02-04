İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
|04 Şubat 2020 19:54
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İstanbul Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor" denildi.
İstanbul Valiliği yarın kent genelinde fırtına beklendiğini bildirerek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre yarın (5 Şubat Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla etkisini artırarak kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, yarın (Çarşamba) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybederek yerini kuzeybatılı (Karayel) (50-70 km/sa) rüzgara bırakacağı; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın (5 Şubat Çarşamba) akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırarak batı ve güneybatıdan, batı kesimlerinde kuzeybatıdan 6 ile 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü (7 Şubat) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.
Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneybatı, perşembe günü kuzeybatı yönlerden 6 ile 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor" denildi.
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