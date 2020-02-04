1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk bilim insanları 'yapay tendon' için çalışıyor

İngiltere'de doktora yaptığı dönemde tendonunda oluşan yaralanma nedeniyle bilimsel çalışmalarını bu alana çeviren İzmir Ekonomi Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Burçak Alp, 2 yıl içerisinde "yapay tendon" geliştirmeyi hedefliyor.
 04 Şubat 2020 20:02
Yazdır
Türk bilim insanları 'yapay tendon' için çalışıyor

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Dr. Öğretim Üyesi Burçak Alp, 1998'de doktora eğitimi için İngiltere'ye gitti.

University College London Doku Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Alp, tendonundaki yaralanmadan dolayı bu alanda çalışma karar verdi.

Çalışmalarını bir grup bilim insanıyla yoğunlaştıran Dr. Alp, deve kuşu bacaklarını kullanarak kolajen üretti. Bilim ekibi, o dönem İngiltere'de bu kolajen için patent aldı.

2014 yılında İngiltere'den Türkiye'ye dönen ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü'nde görev yapmaya başlayan Dr. Alp, Prof. Dr. Murat Bengisu ve Dr. Öğretim Üyesi Işınay Ebru Yüzay ile birlikte, 2 yıl içinde yapay tendon geliştirmeyi hedefliyor.

Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tendon yaralanmaları tedavi edilirken sağlıklı bir dokudan tendon parçası alınarak yaralı olan kısma aktarılıyor. Bu, hastada ekstra bir operasyon, tekrar bir ameliyat stresi ve ağrıya neden oluyor. Alınan parçanın sağlıklı sonuç verebileceğinin bir garantisi yok. Onun için 2 yıl içinde laboratuvar ortamında yapay tendon geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Hedeflerinin, üretilen kolajeni 3 boyutlu biyobaskı teknolojisi ile birleştirerek laboratuvar ortamında tendon altyapısını oluşturacak malzemeyi ürettikten sonra hücrelerin ilavesiyle yapay tendon elde edebilmek olduğunu dile getiren Alp, öğrencilerine 3 boyutlu biyobaskı yöntemi üzerinde eğitim verdiğini ve tendona yakın bir malzemeyi 2 yıllık süre sonra elde etmeyi planladığını kaydetti.

"Yaptığımız iş çok kapsamlı"

İngiltere'de başlattığı çalışmayı Türkiye'de sürdürmeyi istediğini anlatan Alp, "Yaptığımız iş çok kapsamlı. Ülkeme dönmek hep aklımdaydı. Aslında fırsat yaratıldığı zaman Türkiye'ye dönmek isteyen çok bilim insanı var." şeklinde konuştu.

Dr. Alp'e destek veren Prof. Dr. Murat Bengisu da biyobaskı yöntemiyle kolajenden tendon elde etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Üç boyutlu biyobaskının uzun zamandır üzerinde çalışılan sistemler olduğunu anlatan Bengisu, "Bu yöntemin avantajı, küçükten başlayarak doğadaki gibi giderek büyüyen bir yapı elde edebiliyorsunuz. Artık hücrelerle baskı yapılmaya başlandı. Bizim de üzerinde yaptığımız çalışma bu." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu bölümlerde okuyan yetenekli öğrencilere her ay bin TL burs
28 Ocak 2020 12:00		 ÖSYM'de bu yıl sınav yoğunluğu var
24 Ocak 2020 08:39
İhtisaslaşma Programı'na seçilen 5 yeni üniversite
23 Ocak 2020 12:00		 Üniversitelerdeki idari personele tayin hakkı talebi
22 Ocak 2020 12:59
Yabancı akademisyende çıta yükseldi
22 Ocak 2020 10:33		 Yalçın Bayer: YÖK garabete son vermeli
22 Ocak 2020 09:57
YÖK yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamında usul ve esasları yeniledi!
21 Ocak 2020 16:03		 Üniversite 'onaysız nüfus cüzdanı' gerekçesiyle başarılı adayları eledi
18 Ocak 2020 15:11
Yabancı öğretim elemanı istihdamında kalite çıtası yükseldi
18 Ocak 2020 11:44		 Türk bilim insanı NASA ekibine kabul edildi
18 Ocak 2020 10:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:26 - Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nden rahatlatan açıklama21:21 - Babasının otomobilini yaktı, söyledikleri şoke etti21:16 - 'Alevi köylere yardım yapılmadığı' iddiasına ilişkin açıklama21:11 - Fenerbahçe'den 'ırkçılık' açıklaması21:06 - Lise öğrencisi soyadı ile dalga geçen arkadaşını bıçakladı21:01 - Temizlik işçisi başkana verdiği cevapla gönülleri fethetti20:56 - Manisa'da 4,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha20:51 - Kürekli güvenlik korucuları çığ bölgesine gönderildi20:46 - Dükkana giren gözlerine inanamıyor! Gören şaşırıyor20:41 - Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü
20:36 - 5 ilde 'renkli reçeteli' ilaç operasyonu: 12 gözaltı20:31 - Ağrı-Van kara yolu ulaşıma kapandı20:27 - 'Koronavirüs ile ilgili sosyal medyada bilgi kirliliği var'20:23 - '455 milyonluk ihale skandalı' haberi yalanlandı20:18 - Makarna 75, sütlü kahve 25 liradan satılıyor20:14 - Prof.Dr. Çiçin: Alternatif tıp, suistimal alanı olabiliyor20:10 - AK Parti MYK toplantısı sona erdi20:06 - Liseli Arifenur'dan haber alınamıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin toplam nüfusu belli oldu
Yaşlılar mesai saatlerinde toplu taşımaya ücret ödeyecek
Tek tek Türkiye'nin 974 ilçesinin nüfusu
Erdoğan'ın coronavirüs tedbiri... Her sabah bir kaşık 'dut pekmezi'
Tarık Çamdal asgari ücrete transfer oldu
BES birikimlerini, mal bildirimi ile beyan etmek gerekir mi?
GİB ve VDK Başkanlığı'na atama yapıldı
Perinçek gülerek 'şehit vermeden olmaz' dedi tepki çekti
Zam gelince Avrasya tüneli boş kaldı
GATA'da 3'ü profesör, 8'i doçent 32 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
idlip de şehit sayısı 6 ya yükseldi 2
savcının adliye çalışanlarını dolandırıp kaçması 1
çayı şekersiz içebilmek 3
ben seni vursam bile üzülmem kediye mi üzüleceğim 1
Ak parti'nin trabzonspor uğruna fenerbahceyi karşısına almasi 20
03.02.2020 idlib'te 4 askerimizin şehit olması 3
bir dediğini iki etmemek 2
ümidini kesmek 4
karnabahar 4
Okul açıldı 2
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam