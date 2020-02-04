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Liseli Arifenur'dan haber alınamıyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen çarşamba günü evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Arifenur Akdağ'ın (17), bulunması için çalışma başlatıldı.
 04 Şubat 2020 20:06
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Liseli Arifenur'dan haber alınamıyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen çarşamba günü evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Arifenur Akdağ'ın (17), bulunması için çalışma başlatıldı.

Akhan Mahallesi'nde yaşayan Denizli Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Arifenur Akdağ, geçen çarşamba günü ailesiyle birlikte kaldığı evden ayrıldı.

Ailesi eve dönmeyen kızlarına ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine Akdağ'ın ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp başvurusuyla aranan Akdağ'a ulaşılamadı.

Ailesi yerini bilen ya da görenlerin polise bildirmesini istedi.

DHA
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