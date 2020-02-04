1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Makarna 75, sütlü kahve 25 liradan satılıyor

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya, fiyatlarıyla Türkiye'nin tüm kayak merkezlerini geride bıraktı. Kartalkaya'da konaklama bedeli bazı otellerde gecelik 50 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Kayak merkezinde bulunan bir restoranda makarna 75, bir fincan sütlü kahve 25, su ise 10 TL'den satılıyor.
 04 Şubat 2020 20:18
Yazdır
Makarna 75, sütlü kahve 25 liradan satılıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya, toplam 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle 2 bin 200 metre yükseklikte Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunuyor. Sezonun 13 Aralık'ta başladığı kayak merkezinde kar kalınlığı, 2 metreye yaklaştı. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi metropollere yakınlığıyla ilgi gören Kartalkaya'ya, yarı yıl tatilinin ilk haftasında yaklaşık 30 bin ziyaretçi geldi. Kartalkaya sezon açılışından itibaren ise yaklaşık 350 bin tatilciyi ağırladı.

TÜRKİYE'NİN EN PAHALISI

Toplam yatak kapasitesi yaklaşık 3 bin olan kayak merkezi Türkiye'nin en pahalı kayak merkezi olarak biliniyor. Kayak merkezi her yıl sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından yerli ve yabancı bir çok önemli ismi ağırlıyor. Kartalkaya'da en düşük seviyedeki otelde en ucuz odanın hafta içi bir gündeki ücreti kişi başı 500 TL'den başlıyor. Fiyatlar tatil günlerinde ekstra artış gösteriyor. Üst seviye bir oteldeki 2 kişilik oda ücreti ise sömestir, hafta sonu ya da özel günlerde 10 bin TL'yi bulabiliyor ve konaklamalarda en az 2 gece kalma şartı koşuluyor. Yani Kartalkaya'ya 2 kişi olarak gelen bir tatilci üst seviye bir oteldeki lüks odaya 2 gecelik konaklama için 20 bin TL veriyor. Kayak merkezine günübirlik gelen tatilciler için Ski-Pass (Kayak merkezindeki teleski ve telesiyej gibi ulaşım araçlarını kullanma hakkı) ücreti ise hafta içi 200 TL, hafta sonu 230 TL'den hizmet veriyor.

GECELİK FİYATI 50 BİN TL'Yİ BULAN DAĞ EVLERİ NEREDEYSE BOŞ KALMADI

Kartalkaya'da ayrıca bir otelin 2 adet dağ evi bulunuyor. Her türlü konforun sağlandığı bu dağ evleri tatil olmayan hafta içi bir günde 15 bin TL'ye konuklarını ağırlıyor. Hafta sonu ise fiyatlar 30-40 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Ayrıca buna ekstra hizmetler eklendiğinde fiyatlar artış gösterebiliyor. Geçen yeni yıl tatilinde ise dağ evleri gecelik fiyatı 50 bin TL'den tatilci ağırladı. Dağ evinde kalanlar 3 günlük fiyat için 150 bin TL ödedi. Dağ evleri sezon açılışından itibaren neredeyse boş kalmadı. Bu evler özellikle sanat, spor ve iş dünyasının önemli isimleri tarafından tercih ediliyor.

MAKARNA 75, SÜTLÜ KAHVE 25 TL

Bunun yanı sıra kayak pistlerinin yanında bulunan bir restorandaki fiyatlar da şaşırtıyor. Restoranda makarnanın fiyatı 75 TL, bir fincan sütlü kahve 25, su ise 10 TL'den satılıyor.

KARTALKAYA NEDEN PAHALI?

Kartalkaya'nın Türkiye'deki diğer kayak merkezlerine göre pahalı olmasının sebeplerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklayan Kartalkaya'da iki oteli bulunan Kaya Grubu'nun bölge CEO'su Yusuf Avcı, "Burada farkı işletmeler gerçekten özenerek tüm pistleri 7 gün 24 saat kontrol altında tutuyor. Gerek güvenlik, gerek ulaşım, gerek kar kalitesi ve yatırımlar nedeniyle fiyatlar pahalı. Kartalkaya'da her sene biz grup olarak ciddi anlamda yatırım yapıyoruz. Yapay karlama olsun. Güvenlik anlamında konuşan ağaç projesini başlattık. Biz kayak yaparken kaybolmayı gündemimizden çıkardık. Sağlık açısından 7 gün 24 saat hemşire, doktor, ambulans ve helikopter ambulans bulunduruyoruz. Dolayısıyla buraya gelen misafirimizin kafasında kuşku kalmıyor. Huzur var yani. Dolayısıyla buranın çok tercih edilmesindeki sebep de kalite ve yapmış olduğumuz yatırımlardır" dedi.

FİYATLAR SEZON SONUNA DOĞRU DAHA UYGUN

Fiyatların özellikle tatil ve özel günlerde daha pahalı olduğunu anlatan Yusuf Avcı, "Fiyatlar sömestir dönemi yüksek. Kayak merkezleri sömestir, yılbaşı dönemleri ve hafta sonları pahalı olur. Sezonun çok kısa olması nedeniyle yapılan yatırımlar biraz bu fiyatların diğer dönemlere göre farklı olmasını gerektiriyor. Özellikle Mart ayında fiyatlarda yüzde 40, yüzde 50'lere varan indirim söz konusu oluyor. Şu anki fiyat politikamızda sezon kapanışına doğru fiyatta bir düşüş eğilimi oluyor" diye konuştu.

DAĞ EVLERİYLE ÜST GELİR GRUBU, AVRUPA YERİNE KARTALKAYA'YI TERCİH EDİYOR

Yusuf Avcı, kayak merkezinde bulunan 2 adet dağ evini üst gelir grubunun Avrupa yerine Kartalkaya'yı tercih etmesi için yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kartalkaya dünyada olmayanı, özellikle Türkiye'de olmayanı sunuyor. Bizim gelir düzeyi yüksek olan vatandaşlarımızın Avrupa'ya gitmemesi, dışarıya döviz çıkmaması açısından bu Chalet'lerden (Dağ evi) 2 tane yaptık. Bunlar da yoğun ilgi görüyor. İçinde gerçekten yok yok. O hizmeti de isteyenler için bunu da bir tercih sebebi olarak böyle bir Chalet yaptık. Yani Avrupa'ya bu konuda gidenler çok oluyordu, mağdur olanlar oluyordu. Biz bu mağduriyetlerin önüne geçmek için burada güzel Chalet'ler yaptık. Çok da ilgi görüyor. Şu anda da dolu. O konuda da bizim yapmış olduğumuzun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor."

LÜKS EVLERDE MİNİMUM 2 GECE KALINABİLİYOR

Dağ evlerindeki konaklama bedelleriyle ilgili de bilgiler veren Yusuf Avcı, "Burada konaklamanın bedeli hafta içi gecelik 15 bin liradan başlıyor. Hafta sonu ise 31 bin 40 bin liraya kadar çıkıyor. Bu kişi sayısına göre değişiyor. Minimum 6 kişi, maksimum 8 kişi olarak kalınabiliyor. 6 kişi kalabildiği zaman farklı, 8 kişi kaldığı zaman fiyat farklı oluyor. Minimum da 2 gece kalması gerekiyor. Yılbaşı gibi özel günlerde ise 50 bin liraya kadar çıkıyor. Geçen yıl başı gecelik 50 bin liraydı, doluydu. Çok da ilgi gördü. Oranın konsepti, hizmeti çok farklı. Oraya tahsis ettiğimiz personel, tahsis ettiğimiz güvenlik ve araçlar çok farklı. Özellikle yöresel, doğal ve organik ürünlerle orada o kahvaltı, et mangal inanılmaz derecede kaliteli. İnsanların hakikaten huzur bulacağı. Eğlenebileceği öyle bir ortam var. Jakuzi, barbekü, saunası, masajı aklınıza ne geliyorsa inanılmaz en üst seviyede hizmet veriyor." dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Youtube reklam gelirlerini ilk kez açıkladı
04 Şubat 2020 14:25		 Çeyrek altın ne kadar?
04 Şubat 2020 12:57
Otomotiv pazarı ocakta yüzde 90 büyüdü
04 Şubat 2020 12:26		 Otomobilde 'beyaz' tutkusu devam ediyor
04 Şubat 2020 11:15
Gram altın 303 lira seviyelerinde
04 Şubat 2020 11:12		 Gıdanın payı azaldı davlumbaz sepete girdi
04 Şubat 2020 09:20
Ekonomide 2020'ye güçlü başlangıç
04 Şubat 2020 08:31		 Belediyenin iştirak şirketi çitflik kurmuş
04 Şubat 2020 07:30
Yabancıların arsa alımı kolaylaşacak
04 Şubat 2020 07:21		 Belediye yetkilileri artık yargıya hesap verecek
04 Şubat 2020 06:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:26 - Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nden rahatlatan açıklama21:21 - Babasının otomobilini yaktı, söyledikleri şoke etti21:16 - 'Alevi köylere yardım yapılmadığı' iddiasına ilişkin açıklama21:11 - Fenerbahçe'den 'ırkçılık' açıklaması21:06 - Lise öğrencisi soyadı ile dalga geçen arkadaşını bıçakladı21:01 - Temizlik işçisi başkana verdiği cevapla gönülleri fethetti20:56 - Manisa'da 4,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha20:51 - Kürekli güvenlik korucuları çığ bölgesine gönderildi20:46 - Dükkana giren gözlerine inanamıyor! Gören şaşırıyor20:41 - Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü
20:36 - 5 ilde 'renkli reçeteli' ilaç operasyonu: 12 gözaltı20:31 - Ağrı-Van kara yolu ulaşıma kapandı20:27 - 'Koronavirüs ile ilgili sosyal medyada bilgi kirliliği var'20:23 - '455 milyonluk ihale skandalı' haberi yalanlandı20:18 - Makarna 75, sütlü kahve 25 liradan satılıyor20:14 - Prof.Dr. Çiçin: Alternatif tıp, suistimal alanı olabiliyor20:10 - AK Parti MYK toplantısı sona erdi20:06 - Liseli Arifenur'dan haber alınamıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin toplam nüfusu belli oldu
Yaşlılar mesai saatlerinde toplu taşımaya ücret ödeyecek
Tek tek Türkiye'nin 974 ilçesinin nüfusu
Erdoğan'ın coronavirüs tedbiri... Her sabah bir kaşık 'dut pekmezi'
Tarık Çamdal asgari ücrete transfer oldu
BES birikimlerini, mal bildirimi ile beyan etmek gerekir mi?
GİB ve VDK Başkanlığı'na atama yapıldı
Perinçek gülerek 'şehit vermeden olmaz' dedi tepki çekti
Zam gelince Avrasya tüneli boş kaldı
GATA'da 3'ü profesör, 8'i doçent 32 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Seni ilgilendirmez 7
john obi mikel'in ırkçılık iftirasından ceza alması 1
uykusuzluk 4
tarihde bu gün 2
Savunma mekanizması 2
Huzur veren şeyler 1
padişah olamazsın demedim adam olamazsın dedim 1
şu an çalan şarkı 4
Jose Mourinho 2
bir dediğini iki etmemek 2
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Niksar Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 4 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur Geçici 10 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam