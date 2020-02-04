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'Koronavirüs ile ilgili sosyal medyada bilgi kirliliği var'

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, sosyal medyada Koronavirüs ile ilgili bilgi kirliliği olduğunu belirterek, "Önceki senelerdeki grip vakalarından tecrübeli olan ülkemiz, anında refleks göstererek önlem almaya başladı. Laboratuvarlar hazırlandı ve yeni tip Koranavirüs ile ilgili olası kişilerden numuneler alınarak inceleme yapılmaya başlandı" dedi.
 04 Şubat 2020 20:27
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'Koronavirüs ile ilgili sosyal medyada bilgi kirliliği var'

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çin kaynaklı olan ve yüzlerce insanın ölümü ile sonuçlanan Koronavirüs ile ilgili konferans düzenledi. Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen konferansa konuşmacı olarak katılan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Koronavirüs belirtileri ve korunma yöntemlerini Adanalılar ile paylaştı. Prof. Dr. Yeşim Taşova, Koronavirüs ile ilgili sosyal medya üzerindeki bilgi kirliliğine dikkati çekerek, "Önceki senelerdeki grip vakalarından tecrübeli olan ülkemiz, anında refleks göstererek önlem almaya başladı. Laboratuvarlar hazırlandı ve yeni tip Koranavirüs ile ilgili olası kişilerden numuneler alınarak inceleme yapılmaya başlandı. Ülkemizde bu güne kadar saptanan yeni tip Koronavirüs vakası yoktur" dedi.

VİRÜS MUTASYON GEÇİRİYOR

Koronavirüslerin insanların geçirdiği soğuk algınlığının yüzde 10'u ile 30'unun oluşturduğunu kaydeden Prof. Dr. Taşova, "Biz bunları soğuk algınlığı, mevsimsel grip gibi geçiriyorduk. İnsanlarda, dolaşımda olan ve çoğunda da soğuk algınlığı yapan virüs var. Bunlar hayvanlardan hayvanlara bazen de hayvanlardan insanlara geçiş yaparak hastalığa neden olabiliyor. Kedi, köpek, sığır, kemirgen, yarasalar gibi hayvanlarda görülmüştü ve sonunda insanlara bulaştı. Bunlar hep Koronavirüslerin geçirdiği mutasyonlar sonucunda oluyor" diye konuştu.

HİJYEN ÖNEMLİ

Özellikle 65 yaş üzeri hastaların daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yeşim Taşova, şöyle devam etti:

"Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasını engellemek için alınan tedbirler, yeni tip Koronavirüs için de geçerlidir. Sık sık eller doğru bir biçimde yıkanmalı, hasta kişilerle temastan kaçınılmalı ve arada en az 1 metre mesafe bırakılmalı. Yerlere tükürülmemeli. Çünkü yerlerdeki tükürüklerle temas eden hayvanlar, artık her türlü hastalığın taşıyıcısı durumuna gelir. Çocuklar, gebeler, 65 yaş üzerindekiler, kronik hastalığı olanlar, kalp, akciğer, karaciğer, böbrek hastaları ile kanser tedavisi görenler, AIDS hastaları, kortizon tedavisi alanlar risk grubu içindedir."

DHA
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