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Dükkana giren gözlerine inanamıyor! Gören şaşırıyor

Manisa'da 13 yıl önce girdiği süpermarketin et reyonunda tezgahtar olarak işe başlayan Melis Şafak, kendini geliştirerek, kasaplık belgesini aldı. Yıllardır hayalini kurduğu kasap dükkanını açan Şafak, işiyle erkek meslektaşlarını aratmıyor. Kasap dükkanına gelen müşteriler, Şafak'ı görünce şaşırıp kalıyor.
 04 Şubat 2020 20:46
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Dükkana giren gözlerine inanamıyor! Gören şaşırıyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde oturan evli Melis Şafak (30), erkek egemenliğinin ağır bastığı kasaplık sektöründe başarısıyla öne çıkıyor. 13 yıl önce girdiği süpermarketin et reyonunda tezgahtar olarak işe başlayan Şafak, her geçen gün kendini geliştirdi. Bir süre önce kasaplık belgesini alan Şafak, kendi ismini verdiği iş yerini 24 Ocak'ta, ilçenin Utku Mahallesi'nde açtı. Etleri özen ve titizlikle keserek isteğe göre ustalıkla hazırlayan Şafak, kendini tanımayan bazı müşterilerin kadın bir kasabı karşılarında görünce şaşırdığını sonra işini görünce tebrik ettiğini söyledi.

"İŞİME AŞIK BİR İNSANIM"

İşini severek yaptığını anlatan Melis Şafak, "Büyük bir marketin et reyonunda işe başladım, kendimi çok mutlu hissettim. Kendi başıma büyükbaş, küçükbaş hayvan kesmeyi öğrendim. En büyük hayalim, dükkan açmaktı. Çok şükür başardım. Dükkana giren insanlar şaşırıyor. 'Kadından kasap mı olur' diyor. Ben de niye olmasın, kadınlar istediği zaman her işi başarabilir diyorum. Kadınlar satır da tutar, et de doğrar. Hemcinslerim hiç çekinmeden istedikleri işe girebilirler. Ben işime aşık bir insanım. İşimi çok seviyorum" dedi.

MÜŞTERİLERDEN TAM NOT

Müşterilerden Mehmet Memiş Aslan (49), "Valla dükkana ilk kez geldim. Kadın kasapla karşılaştım. Bence çok güzel bir şey tebrik ediyorum. Bu işi genellikle erkekler yapıyor. Şaşırdım doğrusu" diye konuştu.

Mine Şahin (21) ise "Kasaplık mesleğini genelde erkekler yapıyor. Bu mesleği bir kadının yapması çok güzel. Bunu bir başarı olarak görüyorum ve kendisini tebrik ediyorum" dedi.

Müşterilerden Selin Akkaş (21), "Karşımızda kadın kasap görmek bence çok güzel bir şey. Erkeklerin yapabildiği meslekleri artık kadınlar da yapabiliyor. Bence biz kadınlar için de bu kasap ayrıcalıklı. Çekinerek girmiyoruz. Rahat bir şekilde girerek alışverişimizi yapıyoruz. Kendisini girişim ruhundan dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KENTİN TEK KADIN KASABI"

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) Başkanı Bahattin Akyüz, Melis Şafak'ın odaya kayıtlı kentin tek kadın kasabı olduğunu belirterek, "Manisa'da böyle bir kadın girişimci olması bizi memnun etti. Genelde bu işi erkekler yapar. Melis Şafak da bu işi layıkıyla yapıyor. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.
DHA
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