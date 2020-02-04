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Lise öğrencisi soyadı ile dalga geçen arkadaşını bıçakladı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki çıraklık eğitim merkezinde, 16 yaşındaki öğrenci soyadı ile dalga geçen arkadaşını bacağından bıçakladı.
|04 Şubat 2020 21:06
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki çıraklık eğitim merkezinde, 16 yaşındaki öğrenci soyadı ile dalga geçen arkadaşını bacağından bıçakladı.
Bıçaklı kavga, saat 10.00 sıralarında, Sümer Mahallesi'ndeki Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre M.T., okulda arkadaşı C.K.'nin soyadıyla dalga geçti. Bunun üzerine iki öğrenci arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.K., M.T.'yi sağ bacağından bıçaklayarak, yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı M.T., ambulansla sağlık ocağına götürüldü. Yaralı öğrenci, tedavisinin ardından taburcu edildi. C.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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