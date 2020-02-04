Babasının otomobilini yaktı, söyledikleri şoke etti
|04 Şubat 2020 21:21
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İstanbul Ümraniye'de akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mahmut A. ölen babasına ait olan otomobili yaktı. Gözaltına alınan Mahmut A. "Beni çek beni. Ben yaktım. Bana kalmayan başkasına kalmasın" dedi.
RAHMETLİ BABASINDAN KALAN OTOMOBİLİ YAKTI
Saat 12.00 sıralarında Ümraniye Namık Kemal mahallesi Paşazade sokakta meydana gele olayda, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Mahmut A. ölen babası Ali A'ya ait 61 FL 778 plakalı aracın camını kırarak ateşe verdi. Mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay, yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
"BANA KALMAYAN BAŞKASINA KALMASIN"
Otomobilde hasar oluşurken, Mahmut A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Mahmut A. gözaltına alınırken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Beni çek beni. Ben yaktım. Bana kalmayan başkasına kalmasın" dedi.
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