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Trabzonsporlu futbolcu gözyaşlarını tutamadı

Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı John Obi Mikel, Fenerbahçe maçı sonrası sosyal medyadan uğradığı ırkçı saldırıları canlı yayında anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
 04 Şubat 2020 21:51
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Trabzonsporlu futbolcu gözyaşlarını tutamadı

Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı John Obi Mikel, Fenerbahçe maçı sonrası sosyal medyadan uğradığı ırkçı saldırıları canlı yayında anlatırken gözyaşlarını tutamadı.


Obi Mikel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Nijeryalı futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynayacakları karşılaşma nöcsenide A Spor yayınında yaşananları anlattı.

Obi Mikel'in açıklamaları şöyle:

"Emre Belözoğlu ile maçta aramızda ufak bir tartışma oldu, maç sonrasında bir sorun olmadığını söyleyebilirim.

Çok üzgünüm, çok rahatsız edici. Buraya geldiğimdem beri takım arkadaşlarım ve tüm Trabzon bana çok içten davrandı. Irkçılığın futbolda yeri yok, ırkçı insanlar hayatın herhangi bir anında bulunmamalı. Bu büyük bir suç, büyük bir yanlış. Hem kız arkadaşım, hem de 4 yaşındaki çocuğum için bile mesajlar aldım. Ben bireysel olarak hayal kırıklığına uğramış hissediyorum, çok üzgünüm. Bu insanların hayatımızda yeri olmamalı.

Yalnız olmadığımı gösteren mesajlar aldım. Birçok taraftarlardan, Galatasaray taraftarlarından da destekleyici mesajlar aldım. Bana destek olduklarını belirten mesajlar aldım. Yaşadığımız bu toplumda bu tür şeylere yer olmamalı, bunu yaşamamalıyız. Doğduğumuzda hepimiz eşitiz ve hepimiz aynıyız aslında, böyle devam etmeliyiz.

4 yaşında çocuklarım hakkında böyle şeyler söylenmesi... Bu yaşanmamalı. Kesinlikle kabul edilemez. Üzgünüm ve çok sinirliyim. 4 yaşında 2 kız çocuğu için bunları söyleyemezsiniz."
Memurlar.Net
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