Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın planlanan 6 feribot seferi yapılamayacak.
|04 Şubat 2020 21:36
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Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın planlanan 6 feribot seferi yapılamayacak.
Olumsuz hava şartları nedeniyle yarın 07.00 Gökçeada-Kabatepe ve 09.00 Kabatepe-Gökçeada seferleri ile 07.15 ve 10.00'daki Bozcaada-Geyikli, 08.00 ve 11.00 Geyikli-Bozcaada seferleri hava muhalefetinden dolayı iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, 14.00'deki Bozcaada-Geyikli seferinin durumunun ise 13.00'de belli olacağını bildirdi.
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