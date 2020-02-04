Van Valisi açıkladı: 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde üzerine çığ düşen minibüse ulaşıldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 5 kişinin kurtarılıp hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Vali Bilmez, "Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı." dedi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Van- Bahçesaray karayolu üzerinde meydana geldi. Bahçesaray'a 25 kilometre mesafedeki 3 bin rakımlı Karabet geçidinde iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, karayolunda yol açma çalışmaları için küreme yaparken, çığ düştü. İş makinesi kısmen kar altında kalırken, arkasında bulunan minibüs ise yamaçtan kopan tonlarca kar kütlesi ile birlikte yaklaşık 40 metre yükseklikten devrilerek, karın altında kayboldu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu söyledi.

Van Valisi Bilmez:

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki 5 kişinin sağ kurtarıldığını, 4 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Bilmez, AA muhabirine, Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde yaşanan çığ olayının ardından bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve kara yolları ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Ekiplerin çığ altında kalan minibüse ulaştığını aktaran Bilmez, "5 kişi sağ kurtarıldı. Aramada maalesef çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerimizin söz konusu bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU, HABER VERDİ

Çığ felaketinden kısmen kar altında kalan iş makinesinden kendi imkanları ile kurtulan operatörü Bahattin Karagülle, hemen yetkililere haber verdi. Karagülle ihbarında kendisinin kurtulduğunu ancak arkasında bulunan yolcu dolu minibüsün ise çığ ile birlikte sürüklenerek kar yığınları altında kaldığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER VE KÖYLÜLER SEFERBER OLDU

Arama- kurtarma ekipleri çığ felaketinin yaşandığı bölgeye gitmek üzere seferber olurken, olaydan haberdar olan çevredeki köylüler de olay yerine gitti. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu belirterek, "Bahçesaray- Van karayolunda minibüs ve bir iş makinesinin çığ altında kaldığı ihbarı bize ulaştı. Ekipler bölgeye yönlendirildi" dedi.

Olay yerine ulaşın ekipler ve yüzlerce köylü, olumsuz hava koşullarına rağmen tonlarca ağırlığındaki kar yığını altında kalan ve içerisinde 10'dan fazla kişinin olduğu tahmin edilen minibüstekilere ulaşabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.