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Trabzonspor kupada gol yağdırdı!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 yenerek rövanş için büyük avantaj sağladı.
 04 Şubat 2020 22:06
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Trabzonspor kupada gol yağdırdı!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 yenerek rövanş için büyük avantaj sağladı.

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo mavili takım ilk yarıyı Sörloth, Yusuf (kendi kalesine) ve Nwakaeme'nin golleriyle 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren bordo mavililer 60. dakikada Merthan'ın kendi kalesine attığı golle farkı 4'e çıkardı. Maçın skorunu belirleyen gol ise ilk golü kaydeden Alexander Sörloth'tan geldi.

Karşılaşmanın rövanşı 13 Şubat Perşembe günü Erzurum'da oynanacak.
Memurlar.Net
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