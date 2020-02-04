1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünyanın en kaliteli balları Türkiye'de üretiliyor

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şahin, "Ülkemizde yıllık yaklaşık 40 bin ton çam balı üretimi yapılıyor. Dünya çam balı üretiminin yüzde 92'si Türkiye'de gerçekleştiriliyor." dedi.
 04 Şubat 2020 22:16
Yazdır
Dünyanın en kaliteli balları Türkiye'de üretiliyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, dünya çam balı ihtiyacının yüzde 92'sini karşılayan Türkiye'nin aynı zamanda en kaliteli bal üretilen ülke olduğunu söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 70 bine ulaşan üyelerinin, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 8 milyon arı kovanına sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'de geçen yıl 104 bin ton çam ve çiçek balı üretildiğini dile getiren Şahin, 2020'de de bu miktarı yakalayacaklarına inandığını kaydetti.

Türkiye'nin çam balı üretiminde lider ülke konumunda olduğunu anlatan Şahin, "Ülkemizde yıllık yaklaşık 40 bin ton çam balı üretimi yapılıyor. Dünya çam balı üretiminin yüzde 92'si Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Baldaki tek ihracat kalemi çam balı. Çam balı dökme bal olarak Almanya üzerinden değişik ülkelere satılıyordu. Son yıllarda markalar üzerinden satılmaya başlandı. ABD, Çin ve çok sayıda AB ülkesine bal ihraç ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kovan başına üretim miktarının 15 kilograma kadar düştüğüne dikkati çeken Şahin, bu miktarın artırılabilmesi için yeni alanlara ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Bununla ilgili çalışma yapılmasını istediklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"100 bin hektar alanda 40 bin ton çam balı üretiyorsak 200 bin hektar alanda bu rakamı iki katına çıkarabiliriz. Bakanlığımızın da desteğiyle planlı bir şekilde yeni alanları arıcılara sunarsak, 100 bin ton çam balı üretebiliriz. Dünya bu balı bekliyor ve istiyor. Bunu yaparsak ülkemiz ekonomisi kazanacaktır. Daha fazla üretim için arımız yeterli. Zaten balda bir dünya markasıyız. Dünyanın en kaliteli balları Türkiye'de üretiliyor. Ülkemizde üretilen ballar, uluslararası yarışmalarda derecelerin yüzde 70'ini topluyor. Bilimsel anlamda da ballarımızı kimliklendirerek değer kazandırıyoruz. Bu yıl meşe ve lavanta balı üzerinde çalışıyoruz."

"Uluslararası Coğrafi İşaret de alacağız"

Ziya Şahin, çam balının özel bir ürün olduğunu ve farklılıklarının bulunduğunu dile getirdi.

Çam balının salgı balı olmadığına işaret eden Şahin, "Çam balının kodeksini aldık. Önümüzdeki yıl Uluslararası Coğrafi İşaret de alacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda eczanelik ballar üreteceğiz. Eğer doğru ve kaliteli balı üretirsek, dünya ölçeğinde eczanelerde satılacak balı gönderme şansını yakalarız. Çam balımızın bir değeri ve kıymeti var." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Türkiye'de yaklaşık 65 bin ailenin arıcılık yaptığını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Makarna 75, sütlü kahve 25 liradan satılıyor
04 Şubat 2020 20:18		 Youtube reklam gelirlerini ilk kez açıkladı
04 Şubat 2020 14:25
Çeyrek altın ne kadar?
04 Şubat 2020 12:57		 Otomotiv pazarı ocakta yüzde 90 büyüdü
04 Şubat 2020 12:26
Otomobilde 'beyaz' tutkusu devam ediyor
04 Şubat 2020 11:15		 Gram altın 303 lira seviyelerinde
04 Şubat 2020 11:12
Gıdanın payı azaldı davlumbaz sepete girdi
04 Şubat 2020 09:20		 Ekonomide 2020'ye güçlü başlangıç
04 Şubat 2020 08:31
Belediyenin iştirak şirketi çitflik kurmuş
04 Şubat 2020 07:30		 Yabancıların arsa alımı kolaylaşacak
04 Şubat 2020 07:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:13 - İş arayan gençten ilginç afiş! Siz beni arayın23:08 - Gözaltına alınan eski belediye Başkanı serbest bırakıldı23:04 - Okullarda virüsten korunmak için öğretmenler ne yapmalı?23:00 - Danıştay'dan, BİLSEM'lere öğretmen alımına dair karar22:51 - 5 kişinin yaralanmasına neden olan şoför serbest bırakıldı22:46 - Erdoğan: Ona cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım22:41 - ABD: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız22:36 - Çarşı ve mahalle bekçileri kimlik sorgulamaya başladı22:31 - Koronavirüste 'kedi' iddiası asılsız22:26 - 28 yıldır depremzedelerin yardımına koşuyor
22:21 - Meme kanserinde 'mamografi' hayat kurtarıyor22:16 - Dünyanın en kaliteli balları Türkiye'de üretiliyor22:11 - Altına yatırım ikiye katlandı, mevduatlar 80 milyar lirayı aştı22:06 - Trabzonspor kupada gol yağdırdı!22:01 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü21:56 - Jeoloji profesörü, 18 ili tek tek sayıp uyardı21:51 - Trabzonsporlu futbolcu gözyaşlarını tutamadı21:46 - 'Pes' dedirten olay! Deprem ölçüm cihazlarını çaldılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin toplam nüfusu belli oldu
Yaşlılar mesai saatlerinde toplu taşımaya ücret ödeyecek
Tek tek Türkiye'nin 974 ilçesinin nüfusu
Erdoğan'ın coronavirüs tedbiri... Her sabah bir kaşık 'dut pekmezi'
Tarık Çamdal asgari ücrete transfer oldu
BES birikimlerini, mal bildirimi ile beyan etmek gerekir mi?
GİB ve VDK Başkanlığı'na atama yapıldı
Perinçek gülerek 'şehit vermeden olmaz' dedi tepki çekti
Zam gelince Avrasya tüneli boş kaldı
GATA'da 3'ü profesör, 8'i doçent 32 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
edaa,yılmazların en sevilen gelini olur musun 3
03.02.2020 idlib'te 4 askerimizin şehit olması 3
padişah olamazsın demedim adam olamazsın dedim 1
bir dediğini iki etmemek 2
iş yerindeki masanın dağınık olması 2
Gönül almak 1
kulak misafiri 4
bir kadın susuyorsa 6
ensar vakfı 1
şu an çalan şarkı 4
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Niksar Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 4 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur Geçici 10 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam