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Meme kanserinde 'mamografi' hayat kurtarıyor

MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, meme kanserinde mamografi ile erken tanı sağlanabileceğini, hastalığın erken teşhis edilmesi halinde tedavi edilebileceğini bildirdi.
 04 Şubat 2020 22:21
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Meme kanserinde 'mamografi' hayat kurtarıyor

Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyada geçen yıl 20 milyon kişinin kanser tanısı aldığını ve 10 milyon kişinin kanserden hayatını yitirdiğini kaydetti.

Dünyada kanser nedeniyle ölen her 4 kişiden 3'ünün gelişmekte olan ülkelerde yaşadığını, gelişmiş ülkelerde ise alınan önlemlerle ölüm oranlarının azaltıldığını belirten Özmen, kanser farkındalığının olmaması, koruyucu önlemlerin alınmaması, tarama yöntemlerinin olmaması, geç tanı ve yetersiz tedavinin, kanser sonucu ölümlerde etkili olduğuna işaret etti.

Türkiye'de 2018 yılı kanser istatistiklerine göre, kanser farkındalığı ve korunma önlemlerinin yetersiz kaldığının altını çizen Özmen, "Türkiye'de 210 bin kişi kanser tanısı almış ve 116 bin kişi kanserden hayatını kaybetmiştir. 500 bin kişi kanser tanısıyla yaşamaya devam etmektedir. Ülkemizde 35 bin kişiye akciğer kanseri tanısı, 25 bin kadına meme kanseri tanısı konulmuştur. Her iki kanser de önlenebilir. Meme kanserinde mamografi ile çok erken tanı sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

MEMEDER olarak, meme kanserinin taranması, erken tanısı ve toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerine değinen Özmen, Bahçeşehir Mamografi Tarama Projesi ile 12 yılda yaklaşık 10 bin kadına ücretsiz tarama ve düzenli periyotlarla takip gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Meme kanserinin erken tanısında gelişmiş ülkelerde uygulanan tek tarama yönteminin mamografi olduğunu belirten Prof. Dr. Özmen, hastalığın erken teşhis edilmesi halinde tedavi edilebileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Vahit Özmen, kanserden korunmak için şu önerilerde bulundu:

"Tütün ve alkol kullanımından kaçının, haftada 5-7 saat egzersiz (günde 10 bin adım) yapın, sağlıklı beslenmeye çalışın, işlenmiş et, katkılı besinler, aşırı karbonhidrat-şeker tüketiminden kaçının, güneşin dik olduğu saatlerde ve aşırı sıcaklarda dışarıda dolaşmayın, şişmanlamayın. Kanser belirtilerini ve neden olduğu şikayetleri bilimsel kaynaklardan öğrenin, kanserin erken tanısı için tarama programlarına katılın. Kanserle mücadele eden ve bilimsel yapısı olan, MEMEDER gibi hasta savunucu dernekleri ve vakıfları destekleyin, bu dernek ve vakıflarla çalışarak diğer insanların kanser konusunda eğitimine katkıda bulunun. Kanser tedavisi alarak yaşamlarına devam eden insanlara fiziksel ve psikolojik olarak destek olun. Kanserle ilgili hasta savunucu derneklerle işbirliği yaparak, sağlık sisteminin iyileşmesi, hasta gereksinimlerinin karşılanması, yaşam kalitelerinin düzeltilmesi için yardımcı olun. Kanser riskini artıran tütün kullanımı, sağlıksız diyet ve yetersiz egzersiz gibi risk faktörleri konusunda eğitim alarak, bu konudaki eğitim kurumlarına, derneklere ve çevresindeki insanlara yardımcı olun. Kanser konusunda yanlış bilinen kalıplaşmış bilgilerin düzeltilmesi için yardımcı olun. Okullarda, işyerlerinde, marketlerde beslenme, fiziksel aktivite ve sigara konusunda yapılabilecek uyarılara yardımcı olun."
Anadolu Ajansı
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