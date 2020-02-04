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28 yıldır depremzedelerin yardımına koşuyor

Türk Kızılayda pratikliği, çalışkanlığı, becerisiyle bilinen ve birçok depremde görev alan Elazığlı Ahmet Cebe, merkezi Sivrice ilçesi olan depremde de enkaz kaldırma, çadır kurma, gıda dağıtma gibi her tür insani yardım çalışmasında yer aldı.
 04 Şubat 2020 22:26
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28 yıldır depremzedelerin yardımına koşuyor

Türk Kızılayda pratikliği, çalışkanlığı ve becerisiyle tanınan Elazığlı 49 yaşındaki Ahmet Cebe, 28 yıldır deprem bölgelerinde görev alıyor.

Petrol istasyonlarında pompacılık yaparken yolda kalan sürücülerin imdadına yetişen Cebe, yardımseverliğine tanık olanların yönlendirmesiyle 28 yıl önce Türk Kızılayda gönüllü olarak çalışmalara katıldı. Kısa bir süre gönüllü olarak faaliyet yürüttükten sonra Kızılay personeli olarak aktif görev yürüten Cebe, 28 yıldır memleketi Elazığ başta olmak üzere aralarında Erzincan ve Marmara depremlerinin de bulunduğu çok sayıda afette depremzedelerin yardımına koştu.

Evi hasar aldı, o depremin merkezine koştu

Enkaz kaldırmadan ulaştırmaya, çadır kurulumundan gıda dağıtımına kadar her türlü insani yardım faaliyetinde aktif görev alan Cebe, merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi de haber alır almaz evinde oluşan hasara rağmen yola koyuldu. Depremin merkez üssü Sivrice ilçesinin Çevrimtaş köyündekilere yardıma koşan Cebe, beraberindeki ekiple enkaz altından bir kişiyi kurtardı, bir kişinin de cesedini çıkardı. Cebe, Sivrice'de sabaha kadar depremzedelere ısınabilmeleri için çay ve çorba ikram etti.

Ardından Türk Kızılay Elazığ Afet Yönetim Merkezine geçen Cebe, deprem bölgesinde o günden bu yana kendisine verilen her görevi mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürüyor.

"Aklıma ne kendi evim ne de çocuklarım geldi"

Cebe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslekte 28'inci yılının 2 Şubat'ta dolduğunu söyledi.

28 yıl boyunca büyük afetlerde görev aldığını ifade eden Cebe, "İlk 1992 yılında Erzincan depreminde yardıma gitmiştim. Bingöl, Sivrice, Kovancılar, Erzincan ve Marmara depremlerinde de çalıştım. Yine Elazığ depremini gördük. Çok deprem gördük, keşke hiç olmasaydı da başka şekilde yardıma koşsaydım. Çok acı bir tablo oluyor deprem anlarında. Elimizden geleni hızlıca yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

24 Ocak'taki depremi Elazığ'da evine girmek üzereyken yaşadığını anlatan Cebe, ilk aklına gelenin insanların yardımına koşmak olduğunu belirtti. "Aklıma ne kendi evim ne de çocuklarım geldi. Doğrudan depoya koşup, haberleşme aracını alıp Çevrimtaş köyüne gittik." diyen Cebe, yaralı bir kadını enkaz altından çıkardıklarını, araçlarına alıp 10 kilometre ilerideki ambulansa teslim ettiklerini aktardı.

Daha sonra kadının kocasının cesedini enkazdan çıkardıklarını anlatan Cebe, uzun süre enkaz bölgesinde görev yaptıklarını aktardı.

"Bir daha dünyaya gelsem yine Kızılay'da görev alırdım"

"Bir daha dünyaya gelsem yine Kızılay'da görev alırdım, yine bu kurumda çalışmayı isterim." diyen Cebe, görev yaparken vatandaşların hayır duasını aldıklarını dile getirdi. Görev yaparken dakikalar hatta saniyelerle yarıştıklarına işaret eden Cebe, hızla olay yerine ulaşma gayreti gösterdiklerini aktardı. Cebe, "Sonuçta işin ucunda insan hayatını kurtarmak var. Elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Elazığ'ın sık deprem yaşanan bir kent olduğuna dikkati çeken Cebe, "Bazen kurtardığımız yaralılarla daha sonra karşılaşıyoruz. Ben kurtarmışım ama hatırlayamıyorum. 'Bana yardım getirdin, çadır kurdun.' diye boynuma sarılıp, öpenler oluyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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