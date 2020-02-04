Danıştay'dan, BİLSEM'lere öğretmen alımına dair karar
Danıştay, öğretmen atamalarına ilişkin düzenlemelerin yönetmelikle yapılması gerekirken yönerge ya da buna dayalı çıkarılan kılavuz ile yapılmasının hukuka uygun olmadığına karar verdi.
|04 Şubat 2020 23:00
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Eğitim-İş, 2015 yılında yayımlanan BİLSEM öğretmen alımı kılavuzuna açtığı davada yargı, daha önce yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Danıştay şimdi de aynı davada esastan karar vermiştir.
Karar gereği; "..... öğretmen alımının Yönetmelikle düzenlenmesi ve anılan Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlanması gerekirken, Yönerge ile yapılan düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığından, anılan Yönergeye dayalı Kılavuz hükümlerinde de hukuka uygunluk bulunmamaktadır." gerekçesiyle kılavuzun atamayı etkileyen maddelerini iptal etmiştir.
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