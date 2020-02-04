Erdoğan: Ona cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım
|04 Şubat 2020 22:46
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İBB'nin Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK yöneticisi olan 14 kadına yönelik skandal sözleri büyük tepkiyle karşılanmıştı. Daha sonra süreç yargıya taşınmış ve Meltem Şişli'nin "hakaret", "görevi kötüye kullanma", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından cezalandırılması istemiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.
"EN GÜZEL CEVABI SİZİN VERMENİZ LAZIM"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyaretinden yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli'nin İSMEK'teki kadın çalışanlara yönelik sözleri infial yarattı. Büyükşehir Belediye Bakanı Ekrem İmamoğlu, bir inceleme başlattığını duyurdu. Siz ne diyorsunuz bu konuda?" sorusu üzerine Erdoğan, "Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım. Hele hele bir bayana yapılan sataşmaya en güzel cevabı sizin vermeniz lazım" karşılığını verdi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) yıllardır çalışan 20 kadın bölge sorumlusu, 27 Ocak tarihi itibariyle CHP'li yönetim tarafından işten çıkartıldı. Yenişafak'ın haberine göre işten kovulan 20 kadın personelin, görevde oldukları dönemde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli tarafından ahlaksız ifadelere maruz kaldıkları ortaya çıkmıştı.
Şişli'nin "Bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak. Ayrıca birçoğunuz da bekarsınız. İsterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim tanışırsınız" sözleriyle hakaretine uğrayan kadınlar savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
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