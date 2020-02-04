5 kişinin yaralanmasına neden olan şoför serbest bırakıldı
|04 Şubat 2020 22:51
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Kartal'da sabah saatlerinde durağa girerek 3'ü ağır 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile gözaltına alınan iki katlı özel halk otobüsü şoförü Memduh P., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
Memduh P., savcılık sorgusunun ardında, "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Mahkemedeki sorgusunda 6 yıldır özel halk otobüsü şoförü olduğunu, olay günü Kartal-Şişli arasında sefere başlamak için sabah 06.00'da uyandığını söyleyen Memduh P., "Sefere başlamak için Kartal'a hareket ettim. Kaza gerçekleştiğinde ben henüz yolcu almamıştım, otobüs boştu" dedi.
Uykusuz olduğu için kazanın meydana geldiği iddiasını kabul etmeyen Memduh P., "Ben sabahları alarm kurmadan kendim kalkarım. Uykumu almış vaziyette idim" dedi.
Uykusuz olduğu iddiasını kabul etmedi
Kazanın yolun kaygan olması nedeniyle gerçekleştiğini öne süren Memduh P., "Olay sırasında zeminin kaygan olmasının ve hafif eğimli virajın kazaya sebebiyet verdiğini düşünüyorum. Ben frene bastım. Aracın kaymaya ve kenara doğru gitmeye başladığını görünce kenarda bulunan kişileri uyarmak amacıyla kornaya bastım. Ancak yinede kaza oldu" dedi.
Memduh P., 5 kişinin yaralandığını görünce 112'yi aradığını söyledi.
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