Gözaltına alınan eski belediye Başkanı serbest bırakıldı
|04 Şubat 2020 23:08
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Hakkari'de terör soruşturması kapsamında hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan dava açılan eski Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yargılanmasına devam edildi.
Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Remziye Yaşar, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı, avukatları da salonda hazır bulundu.
Duruşmada savunma yapan Yaşar, suçlamaları kabul etmeyerek hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.
Avukatlar da Yaşar'ın suçsuz olduğunu, dosyada tutuklu kalmasını gerektirecek delillerin bulunmadığını ileri sürdü.
Dosya kapsamında bazı tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, Yaşar'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 Ekim'de tutuklanan Yaşar, görevden uzaklaştırılmıştı.
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