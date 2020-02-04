İstanbul'da, itfaiye aracının çarptığı 3 kişi yaralandı

SAĞLIK ÖZRÜNE RAĞMEN, NAKLİ ÇIKMAYAN ÖĞRETMENE, AYLIKSIZ İZİN VERİLİR Mİ? Hem 657 sayılı Kanunda hemde 652 sayılı KHK'da özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyen sadece eş durumu özrü olan öğretmenlere iller arası yada ilçeler arası şeklinde bir kısıtlama bulunmaksızın aylıksız izin verilmekte iken, Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile buna bağlı yapılan özür durumu yer değiştirme duyurusunda; iller arası yer değiştirme ile sınırlandırılarak, tüm özür gruplarındaki öğretmenlere aylıksız izin hakkı verilmiştir.