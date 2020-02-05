5 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları

1- AK Parti Meclis grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Okuryazarlık Seferberliğinin İkinci Yılı Etkinliği'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulunun toplantısı sonrası basın açıklaması yapacak.

(Ankara/14.15)

3- TBMM Genel Kurulunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Türkiye Jeotermal Kongresi"ne katılacak.

(Ankara / 10.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünya Bankası Ticaret ve Küresel Değer Zincirleri Konferansı'na iştirak edecek.

(İstanbul/13.30)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, büyükelçiler ve yabancı heyet temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelecek.

(Ankara/09.30)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsasının ortaklaşa düzenlediği "Üye Ödüllendirme Töreni"ne iştirak edecek.

(İzmir/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri büyükelçileriyle toplantıda bir araya gelecek.

(Ankara/11.30)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına rejim güçlerinin saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Hatay)

2- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Elazığ-Malatya)

3- Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Van)

4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Turu'nun ilk maç haftasında GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmaları yapılacak.

(Kırklareli/14.30/Antalya/20.30)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak.

(St. Petersburg/20.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 14. ve son haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, Fransa'nın Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez takımını konuk edecek. A Grubu'nda Türk Telekom, Fransa temsilcisi SIG Strasbourg ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Balıkesir/20.30/Strazburg/22.00)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası Top 16 Turu'nun 5. haftasında G Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek; H Grubu'nda TOFAŞ, deplasmanda İspanya'nın Unicaja Malaga takımının karşısına çıkacak.

(İstanbul/20.00/Malaga/22.45)

5- FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'nun 6. ve son hafta maçında iki Türk ekibi Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.00)

6- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftası, Fenerbahçe HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorda-Arkas Spor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/17.00)

7- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 5. haftasında VakıfBank, deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene takımıyla karşılaşacak.

(Siena/22.30)

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