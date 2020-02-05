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Balıkesir'de 51 eğitim binasının yıkımına karar verildi

Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Balıkesir'deki eğitim binalarında yapılan kontroller ve değerlendirmeler neticesinde deprem riski taşıyan 51 binanın yıkımına karar verildi.
 05 Şubat 2020 00:07
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Balıkesir'de 51 eğitim binasının yıkımına karar verildi

Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Balıkesir'deki eğitim binalarında yapılan kontroller ve değerlendirmeler neticesinde deprem riski taşıyan 51 binanın yıkımına karar verildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada depreme dayanıklı olmayan ve yıkılacak olan okul, pansiyon ve öğretmen evlerinin listesi yayınlandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Balıkesir'de 184 bin öğrenci, 15 bin öğretmen ve çalışanı ile birbirine kenetlenmiş kocaman bir aile olarak, önceliğimiz her sabah kapısını açtığımız eğitim kurumlarımızın güvenliğidir. Hepimizin ortak kaygısı milletimizin en değerli hazinesi olan çocuklarımızı, güvende ve sağlıklı tutabilmektir" ifadelerine yer verildi.

Balıkesir'de eğitim binalarında yapılan "Deprem Tahkik Raporları" sonucunda 51 eğitim binası hakkında yıkım kararı alındı. Yıkım kararı alınan eğitim binalarından 10'u aynı bahçedeki sağlam olan diğer blokta, bunun dışındaki 41 okulda ise, öğrencilerin kayıt bölgesindeki en yakın okulda eğitimlerine devam edeceği bildirildi. Öte yandan yıkım kararı alınan eğitim binalarının en kısa sürede yıkılarak yeniden yapımı için tüm çalışmalara başlanacağı belirtildi.

Balıkesir'de merkezde yıkımına karar verilen okullar arasında, Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Hatice Fahriye Eğinlioğlu gibi bilinen okullar da yer alıyor.
İhlas Haber Ajansı
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