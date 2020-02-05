Çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsteki yolculardan hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
|05 Şubat 2020 01:28
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