Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
|05 Şubat 2020 06:31
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu ile gece saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Marmara ve Ege ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara ve Ege ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli (25-100 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ve Kıyı Ege'de güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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