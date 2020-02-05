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Mehmetçik ile rejim arasındaki mesafe1 kilometre

Türkiye ile Rusya-Esed-İran üçlüsü arasındaki gerilim İdlib'in Serakib kasabasında düğümlendi. Rejim, M4 ve M5 kara yollarının kesiştiği kasabayı ele geçirip, İdlib üzerinde baskı kurmak istiyor. Türkiye ise 1 milyonluk İdlib'den yeni bir göç dalgasına karşı yığınak yapıyor. Mehmetçik ile rejim arasındaki mesafe 1 kilometreye düştü
 05 Şubat 2020 06:10
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Mehmetçik ile rejim arasındaki mesafe1 kilometre

Suriye'de muhalifler ve Türkiye, 2011 yılanda başlayan iç savaşın kritik dönemeçlerinden birisiyle karşı karşıya. Muhaliflerin elindeki son kalelerden birisi olan İdlib rejim, Rusya ve İran'a bağlı milisler tarafından adım adım kuşatılıyor. Rejim ve destekçilerinin İdlib'e ulaşması için en kritik nokta Serakip kasabası. "İdlib'e açılan kapı" olarak bilinen kasaba, İdlib şehir merkezine 17 kilometre uzaklıkta. Kasabayı stratejik yapan sadece İdlib'e olan yakınlığı değil, kasaba aynı zamanda ülkenin güneyi ile kuzeyini, Şam ile Halep'i birbirine bağlayan M5 karayolu ile Lazkiye, İdlib ve Haleb'den Irak'a uzanan M4 karayolunun kesişme noktasında.

GÖZ GÖZE TEMAS HATTI

Esed rejimi, İdlib'e baskı kurmak ve şehirdeki sivilleri göçe zorlamak için kasabayı ele geçirmek istiyor. Ayrıca M4 ve M5 karayolunda tam hakimiyet kurmayı hedefliyor. Cephede bu yönde adımlar atan rejim ve destekçileri önce el-Neyrab kasabasını, ardından da Serakib'e bağlı Mardih beldesini ele geçirdi. İdlib'le Serakib arasındaki Kumeynas ve Sırman da rejimin ağır saldırısı altında. Serakib kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla rejim ve destekçileri arasındaki mesafe 1 kilometreye kadar düştü.

400 ARAÇLIK 7 KONVOY

Stratejik öneminden dolayı tüm gözler Serakib'e çevrilmiş durumda. TSK, 1 milyondan fazla sivilin yaşadığı İdlib şehir merkezini rejimin işgal etmesine engel olmak için buraya yığınağı artırdı. Güvenlik güçleri Kefr Emimim, Tel Tukan ve Trenbe'ye kurduğu gözlem noktalarının sayısını 4'e çıkardı. Serakib'deki yeni gözlem noktalarıyla birlikte İdlib'deki üs sayısının 17'ye ulaştığı belirtiliyor. Tüm bu üslere son birkaç gündür 7 konvoy halinde yaklaşık 400 araçlık sevkiyat gerçekleşti. Konvoydaki araçlarda silah/mühimmatın yanısıra olası saldırılara karşı etkili cevap vermek için gelişmiş füze sistemleri de bulunuyor. Ayrıca çok sayıda TIR bölgeye bombalara karşı korunaklı nöbet kulübeleri de taşıdı. Serakib, Türkmen dağındaki muhalif unsurların Halep'le olan bağlantısı bakımından da önem taşıyor. Bölgede gözle görülür uzaklıkta olan rejim ve TSK unsurları arasındaki gergin bekleyiş devam ediyor.

İki günde 40 bin daha

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e yoğun saldırıları nedeniyle son 2 günde 40 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti. Yerinden edilenlerin büyük kısmı Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken, bir kısmı da Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor. İdlib'in güneyi ve güneydoğusu ile Halep'in batı ve güney kırsalındaki yerleşimlerinden Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 677 bine ulaştı.

Rejim mevzilerine yoğun ateş

Dün gece saatlerinde rejim unsurlarının Han Tuman'daki gözlem noktamıza taciz amaçlı top atışı yapması üzerine saldırıya karşılık verildi. Türk topçusu 4 gözlem noktasından rejim unsurlarını yoğun ateş altına aldı. Karşılıklı top atışları gece boyunca sürdü.

Hamza Hıdır
Yeni Şafak
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